Serie A2 – L’Assigeco Piacenza batte San Severo (81-71) e si prende il fattore campo nei playoff

Dal salto a due e per i primi 2’ di gioco, c’è solo una squadra in campo ed è l’Allianz Pazienza San Severo; siglano Sabatino da tre, Moretti da sotto e due punti di Dalton Pepper che fanno 0-7 e l’immediato timeout del coach padrone di casa. Effettivamente, oltre alle azioni dei giallorossi, Assigeco Piacenza sembra essere in difficoltà anche nella costruzione delle sue azioni e non soltanto in difesa. Dopo le parole del capo allenatore, l’Assigeco cambia totalmente marcia e San Severo ne risente sebbene continui, non con costanza, nella sua partita ed il parziale recita: 25-23.

Mentre i Neri giocano sfruttando tutto l’organico, gli avversari si affidano alla qualità di Devoe – vero e proprio leader – insieme al preziosissimo contributo di Galmarini e la partita è sempre in equilibrio. Quando gli attacchi dell’UCC producono i loro frutti, dall’altra parte c’è sempre un giocatore di Luca Bechi (da Berra a Tortù passando per Petrushevski a Pepper) a rispondere “presente” ed il secondo punteggio premia proprio la sfrontatezza della formazione dauna: 43-44.

Secondo tempo

Il secondo tempo inizia a parti invertite. I lombardi piazzano un pericolosissimo 6-0 e Bechi, questa volta, è costretto a sospendere i giochi. Moretti prova a dare una scossa ai suoi compagni e lotta sotto canestro, ma è poca roba perché a mancare è la fluidità nei possessi. L’Assigeco invece, al netto di una partita stratosferica dell’americano in maglia numero 10, è sempre precisa ma l’intensità, proprio in un momento abbastanza favorevole, diminuisce e Petrushevski segna punti importanti per tenere vive le speranze della Cestistica: 62-57.

Ancora una volta, come spesso accaduto in questa gara, sono i padroni di casa a prendere l’iniziativa e produrre ‘mattoncini’ per la vittoria finale con l’Allianz Pazienza che, dopo trentotto minuti giocati ad alti ritmi, inizia a mollare la presa. La definitiva conferma arriva dalla sirena: 81-71.

Assigeco Piacenza – Allianz Pazienza San Severo 81-71

(25-23, 18-21, 19-13, 19-14)

Assigeco Piacenza: Devoe 27, Querci 14, Sabatini 10, Pascolo 10, Galmarini 10, Guariglia 9, Seck 1, Bellan, Deri, Gherardini, Gajic.

Allianz Pazienza San Severo: Moretti 17, Pepper 10, Tortu 10, Bertini 9, Sabatino 8, Petrushevski 5, Berra 5, Serpilli 4, Piccoli 3, De gregori.