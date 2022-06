Il week end del settore femminile del Cadeo Carpaneto prosegue con l’appuntamento di domani a Sorbolo Mezzani (Parma), manifestazione valida anche come campionato regionale – per quanto riguarda il sodalizio piacentino – Allieve. In questa categoria, al via ci saranno Alessia Sgrisleri, Marisol Dalla Pietà, Camilla Tenca, Desirée Bani e GIulia Binda.