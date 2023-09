Ciclismo – Per la Bft Burzoni VO2 Team Pink il Giro delle Marche in Rosa si chiude con un doppio piazzamento

Si chiude con un doppio piazzamento l’avventura della Bft Burzoni VO2 Team Pink al Giro delle Marche in Rosa, che oggi ha visto la terza e ultima tappa con partenza e arrivo a Offida. Nella frazione che ha incoronato Angela Oro (Mendelspeck), le “panterine” si sono classificate nella graduatoria Donne Juniores con il quinto posto della torinese Anita Baima e l’ottavo della faentina Valentina Zanzi.

Alla riga del totale, la maglia rosa di leader è andata definitivamente a Beatrice Rossato (Isolmant Premac Vittoria), mentre la compagna di squadra Alessia Zambelli ha conquistato la casacca bianca di miglior giovane in una classifica dove la Baima e la Zanzi hanno chiuso rispettivamente quarta e quinta, con la compagna di squadra veronese Asia Sgaravato decima.

In contemporanea, nell’ultima tappa della Watersley Ladies Challenge Donne Junior (prova di Nations Cup), buona prova in azzurro di Eleonora La Bella: la “panterina” di Anagni ha chiuso dodicesima di tappa e undicesima in classifica generale, oltre a salire sul gradino più basso del podio nella graduatoria dei Gran premi della montagna.

Ordine d’arrivo terza tappa

1° Angela Oro (Team Mendelspeck) 90 chilometri in 2 ore 33 minuti, media 35,294 chilometri orari,

2° Alessia Missiaggia (Top Girls Fassa Bortolo)

3° Alessia Foligno (Acca Due O Manhattan)

4° Gaia Segato (Top Girls Fassa Bortolo)

5° Elisa Valtulini (Gb Junior Team Piemonte)

6° Martina Sanfilippo (Team Mendelspeck)

7° Alessia Vigilia (Top Girls Fassa Bortolo) a 30 secondi

8° Michela De Grandis (Team Mendelspeck)

9° Alice Palazzi (Top Girls Fassa Bortolo)

10° Beatrice Rossato (Isolmant Premac Vittoria).

Classifica Donne Junior terza tappa

1° Alessia Zambelli (Isolmant Premac Vittoria) 90 chilometri in 2 ore 33 minuti, media 35,294

2° Irene Cagnazzo (Racconigi Cycling Team)

3° Sara Luccon (Conscio Pedale Del Sile)

4° Lucia Brillante Romeo (Valcar Travel & Service)

5° Anita Baima (Bft Burzoni VO2 Team Pink) a 1 minuto

6° Irene Laudi (Team Gauss)

7° Valentina Trussardo (Ciclismo Insieme)

8° Valentina Zanzi (Bft Burzoni VO2 Team Pink).

