Rugby – I Lyons si aggiudicano il triangolare con Verona e Torino

Ottime sensazioni per Sitav Rugby Lyons, che esce dal torneo triangolare di Verona con due vittorie su VII Rugby Torino e Verona Rugby con due prestazioni autorevoli. Lo staff tecnico di Bernardo Urdaneta ha avuto buoni riscontri soprattutto nella prima partita, dove i Lyons hanno battuto nettamente la formazione torinese mettendo in campo molti dei nuovi innesti arrivati in estate. Un po’ più di sofferenza per piegare la resistenza del Verona, squadra esperta e candidata alla promozione in Serie A Elite, che ha fatto penare fino alla fine i bianconeri.

La vittoria con Torino

La sfida con il VII Torino ha mostrato tutte le migliori doti dei Lyons, con una già ottima organizzazione difensiva e anche guizzi offensivi interessanti. 5 le mete marcate dai Leoni in 30 minuti di gioco, un ottimo modo per rompere il ghiaccio e permettere a molti giocatori di mettersi in mostra. A segno subito Paz, alla prima presenza stagionale, e Fontana, prima del cartellino giallo mostrato a Capitan Bruno per placcaggio alto. Rodina al 10’ marca la terza meta dei Leoni, poi un breve momento di difficoltà dei bianconeri frutta una meta al Torino. il finale di incontro è di nuovo favorevole ai Lyons, che fanno valere la superiorità fisica marcando con i propri avanti: sono De Rossi e Cristian a finalizzare su maul avanzante.

Anche Verona al tappeto

Dopo una lunga pausa dovuta alla disputa degli altri incontri, i Lyons tornano in campo alle 18 per la sfida al Rugby Verona, di fatto la finale del torneo. Solita partenza forte dei Lyons, i primi a marcare con Tripodo. Arriva però un altro cartellino giallo a complicare le cose, stavolta mostrato a Minervino. Il Verona si porta così in attacco, pareggiando i conti al 7’. La reazione decisiva dei Lyons arriva al 12’, con la meta di Mannelli seguita a stretto giro dalla marcatura del rientrante Minervino. Nella seconda metà dell’incontro il Verona segna ancora due volte, ma la meta di Pisicchio tiene a distanza gli antracite e consegna la vittoria ai Lyons.

I prossimi appuntamenti

La squadra di Urdaneta tornerà in campo sabato 23 settembre per l’ultima amichevole precampionato, contro l’ASR Milano nella 27a edizione del Trofeo Capuzzoni, che torna ad essere messo in palio dopo due anni.

VII Rugby Torino v Rugby Lyons 5-25

Marcatori: p.t. 3’ m Paz, 6’ m Fontana, 10’ m Rodina, 16’ m Torino, 20’ m De Rossi, 25’ m Cristian

Sitav Rugby Lyons: Via G; Rodina, Paz, Chico, Bruno (CAP); Del Bono, Fontana; Moretto, Bance, Cissè; Cemicetti, Filoni; Morosi, De Rossi, Acosta Sono entrati: Salerno, Bottacci, Cristian, Via A.

Rugby Lyons v Verona Rugby 20-15

Marcatori: pt 4’ m Tripodo, 7’ m Verona, 12’ m Mannelli, 21’ m Minervino, 28’ m Verona, 35’ m Pisicchio, 38’ m Verona,

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Rodina, Paz, Zaridze, Bruno; Del Bono, Via A; Portillo, Mannelli, Petillo; Janse van Rensburg, Salvetti; Tripodo, Minervino, Pelliccioli. Sono entrati: Cocchiaro, Aloè, Henderson. all. Urdaneta