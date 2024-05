Ciclismo – Per la Bft Burzoni VO2 Team Pink tre giorni marchigiana

Intensa tre giorni marchigiana per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, di scena tra domani (venerdì) e domenica con la formazione Donne Juniores in altrettanti appuntamenti.

Vittorio Affaticati, direttore sportivo

“Inizieremo domani con la cronometro di 12 chilometri che si snoda sul lungomare di Porto Sant’Elpidio. In sella Marisol Dalla Pietà, Eleonora La Bella, Linda Sanarini e Asia Sgaravato. Sabato saremo nella stessa località per la gara Open con un circuito di 20 chilometri da ripetere 5 volte per 100 chilometri totali.

E’ una corsa con 1400 metri di dislivello e con due tratti di sterrato, uno di 300 metri e l’altro di 800. Infine, domenica ci aspetta un’altra gara Open, questa volta a Corridonia sulla distanza di 85 chilometri e mezzo. La prima parte vede un circuito da ripetere 4 volte poi ci sarà da affrontare due volte la salita di Corridonia. Nelle gare Open avremo al via il quartetto del venerdì, oltre a Francesca Sorgi, Giorgia Tagliavini, Anita Baima (al rientro da un lungo infortunio) e Camilla Bezzone, all’esordio 2024 dopo lo stop per problemi fisici”.