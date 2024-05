Il dramma sulla strada, il banco vuoto in classe: alla 3^B del Gioia il concorso dell’associazione “Sonia Tosi” – IL VIDEO

Fissi il banco lasciato vuoto da un amico che non c’è più. Non c’è più perché un attimo di distrazione, un errore della durata di un attimo, una scelta sbagliata lo hanno strappato via per sempre. Si chiama “Il posto vuoto”, è lo spot vincitore della seconda edizione di “Sulla Strada Giusta”, concorso organizzato dall’associazione Sonia Tosi. La cerimonia si è tenuta questa mattina al Teatro Municipale.

E con la premiazione dei video pubblicità progresso si conclude la seconda edizione del concorso “Sulla Strada Giusta” organizzato dall’Associazione “Sonia Tosi”, associazione nata in ricordo di Sonia e di tutte le vittime di omicidio stradale. Il mese di maggio non è scelto a caso, in quanto il 6 maggio ogni anno ricorre la giornata Europea della Sicurezza Stradale. Quest’anno oltre alla sicurezza stradale si è voluto porre l’attenzione sul concetto di sicurezza inteso come valore, consapevolezza, sensibilizzazione e di responsabilità comune.

Sono arrivati ben 30 video spot/pubblicità progresso, le classi coinvolte sono state 31 in rappresentanza di 10 istituti scolastici piacentini. Il concetto di responsabilità ritorna in tutti i prodotti presentati e hanno dato parecchio lavoro alla giuria a cui va il mio riconoscimento e un grazie di cuore.

“Lo scopo del progetto è di farvi riflettere, perché tutto quello che avete rappresentato nei video adesso è finzione, è un’idea, una rappresentazione di un fatto che avrete immaginato; ma, e c’è un ma, può diventare realtà, se non rispettate le regole della strada, se bevete prima di guidare, se sniffate cocaina o assumete altre sostanze prima di guidare o se andate ai 150 all’ora tutto quello che avete realizzato e rappresentato può diventare una tremenda e cruda realtà”. Questo il messaggio che Danilo Tosi ha voluto lanciare ai giovani studenti presenti.

L’associazione ha stampato un libro con tutti i lavori realizzati dai ragazzi che hanno partecipato alla prima edizione del progetto (grafic novel, manifesti e QR code per vedere gli spot ed i video game). Questo libro verrà distribuito nei prossimi giorni in tutte le scuole superiori (ne verranno date due copie) e nelle biblioteche di Piacenza e provincia. Chi lo volesse può prenotarlo presso la sede dell’associazione al costo di 15 euro a copia: tutto il ricavato verrà devoluto all’associazione.

I VINCITORI DEL CONCORSO

Il concorso organizzato dall’associazione “Sonia Tosi” ha visto cinque secondi posti ex-aequo. Si tratta di cinque filmati realizzati dalle 5^ audiovisivo e multimediali del Liceo Cassinari.

Nella motivazione il presidente della giuria Nicola Bellotti ha precisato che i video classificati al secondo posto ex aequo si distinguono per l’originalità delle idee, l’aderenza impeccabile al tema del concorso e la realizzazione di script convincenti. In ogni video, la trama è sviluppata con chiarezza e precisione, riuscendo a catturare l’attenzione dello spettatore e a trasmettere un messaggio forte e diretto. La giuria ha scelto di premiare questi lavori per l’eccellente qualità complessiva: dalla buona recitazione degli attori, alla cura nei dettagli scenografici, alla regia precisa e attenta. Ogni video riflette un approccio professionale, dimostrando non solo talento ma anche una profonda comprensione delle dinamiche comunicative richieste per una pubblicità progresso efficace.

Secondo posto ex aequo

Monica Panizzari “Mentre guidi non farti distrarre”, premiata da Cristina Capra, dirigente scolastico del LICEO Gioia di Piacenza.

Luca Paronuzzi “In strada connetti la vista e il cervello, non il cellulare. La tua attenzione è preziosa per te e per gli altri” premiato da Fiorenzo Zani, dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Piacenza.

Ariya Grazia Taina Battaglia “Gli incidenti sono privi di intenzionalità. Gli scontri sono frutto di violazioni volontarie del codice della strada. La strada sicura la fai tu”, premiata da Francesco Brianzi, assessore alle politiche giovanili.

Tiziano Torselli “Porta rispetto sulla strada e la strada rispetterà te”, premiato da Achille Favari, dirigente sez. Polizia Stradale Piacenza Polizia di Stato.

Greta Ronchetti (“La guida non è un gioco. Nella vita si può fare un’altra partita”), premiato da Mario Dadati, assessore alle Politiche Educative, sport – Comune di Piacenza.

Il video vincitore

Il primo premio è andato alla classe 3^ B Classico – Liceo Gioia di Piacenza. Erano presenti i 26 studenti della classe, premiati dal prefetto Paolo Ponta. I ragazzi hanno presentato un video dal titolo: “Il posto vuoto”.

“Il vuoto lasciato da una persona non vale il brivido di un momento. Le tue azioni alla guida hanno conseguenze reali. Non sottovalutarle”, recita il claim della clip.

Questa la motivazione letta al Presidente della giuria Nicola Bellotti:

Il video affronta con sensibilità e precisione il tema delle conseguenze di un attimo di irrazionalità alla guida, riuscendo in pochi secondi, grazie a un montaggio incisivo e ben orchestrato, a raccontare una storia potente, a sorprendere lo spettatore e a trasmettere un messaggio inequivocabile. Le morti legate alla guida spericolata, agli effetti di alcol e droga, alla distrazione dovuta agli smartphone, sono un problema attuale e drammatico, e il video riesce a mettere in luce come un solo attimo di imprudenza possa trasformarsi in una tragedia irreversibile. La giuria ha scelto di premiare questo video per l’eccellente lavoro autoriale, la recitazione convincente degli attori, la cura nella messa in scena, i dettagli scenografici (con messaggi simbolici incisivi), la regia, il montaggio in post-produzione e il messaggio conclusivo che aderiscono perfettamente alle regole di una pubblicità progresso efficace.

Lo spettacolo “I Vulnerabili”

Ogni minuto, nel mondo, 2 persone muoiono per incidenti stradali: sono oltre 3.000 persone al giorno, 1.200.000 all’anno. Di questi, circa un quarto sono giovani fra i 18 e i 35 anni. L’OMS e l’Istituto Superiore di Sanità hanno rilevato che gli incidenti stradali sono fra le prime causa di morte per i giovani fra i 10 e i 24 anni. In Italia si contano ogni anno quasi 3.000 morti sulla strada e oltre 250.000 feriti. Le campagne di sicurezza stradale sono perciò un fondamentale strumento di prevenzione per tutelare salute e futuro dei ragazzi.

Con questi dati così drammatici la compagnia Zelda di Filippo Tognazzo, in collaborazione con l’Associazione Per non dimenticare, ha prodotto “I Vulnerabili”, uno spettacolo innovativo, dinamico e coinvolgente. Con un linguaggio diretto ed efficace “I Vulnerabili” affronta una tematica seria, ma senza mai risultare noioso, retorico o banale. Fra i temi affrontati: velocità e tempi di reazione, informazione e pubblicità, alcol e guida, crash test e sicurezza passiva, fino al concetto chiave di vulnerabilità/invulnerabilità. Lo spettacolo è stato realizzato dopo un attento lavoro d’indagine. Nella ricerca preliminare e nell’aggiornamento dei contenuti vengono coinvolti importanti enti ed esperti: epidemiologi sociali, comunicatori, ingegneri meccanici, fisici, medici e ricercatori.