Ciclismo – Per le “panterine” sabato di corsa a Sarcedo nel Memorial Valeria Cappellotto

Sabato in sella in terra vicentina per il VO2 Team Pink e per il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, di scena domani nel settimo Memorial Valeria Cappellotto a Sarcedo. Il programma si aprirà alle 10 con la corsa per Donne Juniores, chiamate a percorrere 87 chilometri e 100 metri con l’arrivo in via Roma che nel 2020 regalò la maglia tricolore alle “panterine” con Francesca Barale.

Nel pomeriggio, spazio alle gare che vedranno al via il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink. Alle 14 la partenza per le Esordienti, con 34 chilometri e 840 metri in programma, mentre alle 15,30 è pervisto il via per le Allieve, che termineranno le proprie fatiche dopo 60 chilometri e 970 metri. In quest’ultima gara, attaccheranno il numero Arianna Giordani, Linda Ferrari, Giorgia Tagliavini, Emma Del Bono, Irma Siri, Marta Festa e Sarah Sandei, mentre nelle Esordienti gareggeranno Paola Zucca, Michela Zucca, Giulia Casubolo e Serena Zannoni.