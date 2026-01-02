Ciclismo – Si alza il sipario sulla stagione 2026 della Bft Burzoni VO2 Team Pink

Una realtà ormai consolidata nel panorama, con un’attività interamente dedicata al movimento giovanile femminile giunta all’undicesima stagione e che vede al centro una categoria internazionale, le Donne Juniores, che rappresenta il trampolino di lancio verso il mondo delle “grandi”.

Anche nel 2026 la Bft Burzoni VO2 Team Pink sarà “in gruppo”, con la nuova stagione inaugurata ufficialmente dal tradizionale ritiro di inizio anno in corso in Toscana, anche quest’anno con base a Castagneto Carducci (Livorno) approfittando delle vacanze scolastiche. La formazione Donne Juniores sarà guidata nuovamente dai confermati direttori sportivi Vittorio Affaticati e Krizia Corradetti. Undici le “panterine” in rosa, con sette atlete confermate e pronte al secondo anno in categoria (classe 2008) e tre new entry del 2009, che hanno scelto la Bft Burzoni VO2 Team Pink per inaugurare il rispettivo percorso in categoria. C’è anche un gradito ritorno: quello di Asia Sgaravato, veronese classe 2006, già “panterina” fino al 2024 e tornata, nelle vesti di Under 23, a indossare i colori piacentini.

Le parole del presidente Gian Luca Andrina

“Siamo pronti per la nostra undicesima stagione, a distanza di 10 anni dal nostro esordio storico. Continuiamo sulla strada tracciata, con sforzi economici, tecnici, logistici e di staff con l’intento di mettere le ragazze nella migliore condizione possibile di esprimersi, con un calendario ricco di appuntamenti e anche con esperienze all’estero. Veniamo da un 2025 scintillante, la miglior stagione di sempre; confermarsi non è mai scontato, ma tutte le ragazze sono consapevoli del proprio potenziale e di quello della squadra.

Da parte nostra, rinnoviamo lo spirito di collaborazione con la Federciclismo e con la nazionale azzurra. A livello organizzativo, anche quest’anno proporremo la gara Donne Juniores a Gossolengo il 19 aprile, abbinata nuovamente alla corsa del giorno prima a Bianconese (Parma) componendo la Challenge “Due Giorni del Ducato”. Prima dell’esordio stagionale, lavoreremo come sempre alla presentazione ufficiale del team nel territorio piacentino”.

Le parole del team manager Stefano Solari

“L’anno scorso abbiamo intrapreso un nuovo percorso tecnico che ha dato ottimi frutti e che ora porteremo avanti. Continuiamo la collaborazione con i preparatori Alberto Artioli e Andrea Bonvicin, appoggiandoci anche al centro Innerpeak.

Come società, nell’ottica di una filiera giovanile proseguiranno le collaborazioni con la Gioca in Bici Oglio Po e con il Valvasone, mentre anche quest’anno saremo la formazione “Devo” del Team Picnic PostNL, realtà World Tour. Inoltre, il 2026 ci ha visto investire sui mezzi: abbiamo un nuovo furgone dedicato all’officina mobile per agevolare il lavoro dei meccanici, mentre un altro mezzo molto spazioso aiuterà i trasferimenti delle ragazze”.

Vittorio Affaticati, uno dei due ds della formazione Donne Juniores della Bft Burzoni VO2 Team Pink

“La squadra è già strutturata avendo 7 ragazze del secondo anno e 3 del primo.Inoltre, c’è il ritorno di Asia Sgaravato, che si dedicherà quasi esclusivamente alla pista ma che comunque sarà di supporto alle più giovani. Ritengo che la squadra sia competitiva su tutti i tipi di percorso in quanto sono presenti ragazze passiste, scalatrici e velociste.

Uno dei nostri obiettivi sarà quello di difendere il titolo nazionale su strada conquistato l’anno scorso a Trieste con Matilde Rossignoli. Inoltre puntiamo alla nostra gara di casa a Gossolengo e agli appuntamenti internazionali dove lo scorso anno abbiamo centrato ottimi risultati”.

Fa eco l’altra ds Krizia Corradetti

“Avendo la maggioranza delle ragazze al secondo anno in categoria è tutto un po’ più semplice. Le atlete classe 2008 si conoscono già, hanno formato l’anno scorso un bellissimo gruppo amalgamandosi molto bene, sono molto espansive e sanno integrare le nuove arrivate, supportandole in un aspetto delicato come il salto di categoria.

Inoltre, i laboratori che stiamo facendo aiutano e favoriscono la reciproca conoscenza e l’individuazione di interessi comuni per vivere al meglio l’avventura. Si lavora molto bene con queste ragazze ed è un piacere farlo, ci sono buoni presupposti anche per la stagione 2026. Il nostro debutto ufficiale sarà l’8 marzo a Nonantola, tradizionale gara d’apertura, mentre sette giorni dopo ci sarà il primo appuntamento internazionale a Cittiglio”.

La rosa 2026 della Bft Burzoni VO2 Team Pink (Donne Juniores)

Agata Campana (2008)

Giulia Casubolo (2008)

Giulia Costa Staricco (2008)

Sofia Delle Fontane (2008)

Alessia Orsi (2008)

Martina Orsi (2008)

Matilde Rossignoli (2008)

Irene Ferrari (2009)

Anna Longo Borghini (2009)

Giada Galasso (2009)

Asia Sgaravato (2006, Under 23)

Presidente: Gian Luca Andrina

Team manager: Stefano Solari

Direttori sportivi: Vittorio Affaticati, Krizia Corradetti

Meccanici: Andrea Massari, Lorenzo Zeffirini

Dirigenti accompagnatrici: Daniela Veneziani, Sun Ning

