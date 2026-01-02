Non può avvicinarsi alla ex, ma si presenta davanti a casa sua: “Voglio farti gli auguri”. Arrestato

Nella serata di giovedì primo gennaio la Volante è intervenuta nella zona di via Boselli in quanto la richiedente, una cittadina di 65 anni originaria dell’Est Europa, segnalava la presenza del suo ex compagno davanti alla sua abitazione L’uomo era intenzionato a volervi accedere a tutti i costi, pur avendo in atto la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa famigliare ed il divieto di avvicinamento.

Tale misura restrittiva era stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Piacenza a seguito dei maltrattamenti subiti dalla donna dal 2023 allo scorso anno.

Sul posto gli operanti trovavano l’uomo segnalato, un cittadino dei paesi dell’est di 66 anni, residente a Piacenza, il quale fermo davanti al portone d’ingresso dell’abitazione della richiedente, riferiva ai poliziotti di trovarsi lì per entrare in casa al fine di poter augurare buone feste alla sua ex compagna.

Nella circostanza i poliziotti dopo averlo compiutamente identificato, ed accertato che effettivamente risultava a suo carico la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa famigliare ed il divieto di avvicinamento, con controllo elettronico, nei confronti della sua ex compagna, veniva arrestato e condotto in questura dove veniva trattenuto presso le celle di sicurezza in attesa della direttissima.

Al termine del rito per direttissima, dopo la convalida l’arrestato veniva sottoposto alla misura cautelare in carcere e quindi condotto presso la locale Casa Circondariale.

