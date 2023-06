Ciclismo su Pista – I risultati del “Memorial Pavesi” di Fiorenzuola

Al Velodromo di Fiorenzuola è andata in scena, tra ieri e martedì, la prima gara giovanile della stagione, una due giorni dedicata alle categorie Esordienti e Allievi, maschi e femmine. Il “Memorial Attilio Pavesi” ha visto in gara martedì i ragazzi e ieri le ragazze, che hanno disputato omnium su tre prove (scratch, tempo race e corsa a punti finale). La giornata di ieri purtroppo è stata condizionata da una caduta all’inizio della tempo race per Donne Esordienti. La gara, per questa categoria, non è proseguita e il risultato finale è stato quello maturato nello scratch. L’augurio, per le atlete coinvolte, è quello di una pronta guarigione.

Esordienti

1 Riccardo Longo (Team Serio)

2 Marco Gregori (Vc Cremonese)

3 Umberto Vaselli (Madignanese)

Allievi

1 Ruben Ferrari (Romanese)

2 Matteo Bongiorni (Vc Pontenure)

3 Andrea Melis (Torrile)

Memorial Pavesi 2023

Donne Allieve

1 Sofia Farina (Sc Cesano Maderno)

2 Maria Acuti (Asd Gioca in Bici Oglio Po)

3 Michela Zucca (Sc Cesano Maderno)

Donne Esordienti

1 Viola Invernizzi (Team Serio)

2 Jolanda Sambi (Calderara Stm Riduttori)

3 Giulia Lombardi (Sc Cesano Maderno)

RADIO SOUND, LA RADIO DI PIACENZA