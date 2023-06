Ciclismo su Pista – Gare giovanili, domani e mercoledì il “Memorial Pavesi” a Fiorenzuola

Aspettando i Campionati Italiani Elite (dal 27 al 29 giugno) e poi la 6 Giorni delle Rose (1-6 luglio), al Velodromo di Fiorenzuola è tempo di gare giovanili: domani (martedì 13 giugno) e mercoledì va in scena il Memorial Attilio Pavesi, per le categorie Esordienti e Allievi, sempre con inizio alle 18. Domani in gara le donne di entrambe le categorie, mentre mercoledì toccherà ai maschi.

Il programma del Memorial Pavesi

Il programma delle due giornate prevede un omnium su tre prove (scratch, tempo race e corsa a punti) per ciascuna categoria.

La gara è dedicata ad Attilio Pavesi, piacentino di Caorso che nel 1932 vinse a Los Angeles il primo oro olimpico dell’Italia nella storia dei Giochi, imponendosi nella crono individuale di 100 km. Ad Attilio Pavesi è anche intitolato il Velodromo di Fiorenzuola.