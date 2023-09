Ciclismo – Valentina Zanzi (Bft Burzoni VO2 Team Pink) vola a cronometro nel Giro delle Marche in Rosa

Inizia alla grande l’avventura della Bft Burzoni VO2 Team Pink al Giro delle Marche in Rosa, corsa a tappe Donne Open aperta oggi dalla cronometro di Recanati. In copertina, la “panterina” di Faenza Valentina Zanzi: la romagnola classe 2005, secondo anno nella categoria Donne Junior, ha infatti fatto registrare il miglior tempo assoluto, precedendo anche le più esperte Elite, come nel caso del podio assoluto completato dalla coppia dell’Isolmant Premac Vittoria formata da Beatrice Rossato (seconda) e Asia Zontone (terza). Nella classifica per Donne Junior, il sodalizio piacentino (premiato anche come migliore società) si è messo in evidenza anche con Anita Baima, quarta di categoria, e Asia Sgaravato, sesta.

Per Valentina Zanzi, colpo doppio, conquistando subito la maglia rosa di leader della classifica generale e quella bianca di miglior Junior.

Classifica generale dopo la prima prova

1° Valentina Zanzi (Bft Burzoni VO2 Team Pink) 4 minuti 43 secondi 05, media 38,16 chilometri orari

2° Beatrice Rossato (Isolmant Premac Vittoria) a 3 secondi 13

3° Asia Zontone (Isolmant Premac Vittoria) a 3 secondi 20

4° Eliska Kvasnickova (Born to Win Zhiraf) a 5 secondi 45

5° Sara Pepoli (Isolmant Premac Vittoria) a 5 secondi 52

6° Sara Pellegrini (Club Corridonia) a 5 secondi 86

7°Angela Oro (Team Mendelspeck) a 6 secondi 75

8° Sara Luccon (Conscio Pedale del Sile) a 7 secondi 51

9° Michela De Grandis (Team Mendeslpeck) a 8 secondi 25

10° Elisa De Vallier (Acca Due O-Manhattan) a 8 secondi 67

Classifica Donne Junior

1° Valentina Zanzi (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

2° Sara Luccon (Conscio Pedale del Sile)

3° Alessia Zambelli (Isolmant Premac Vittoria)

4° Anita Baima (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

5° Irene Cagnazzo (Racconigi Cycling Team)

6° Asia Sgaravato (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

7° Arianna Giordani (Racconigi)

8° Aurora Cappelletti (Valcar-Travel & Service)

9° Asia Rabbia (Racconigi)

10° Arianna Bianchi (Isolmant Premac Vittoria).