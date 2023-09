Fiorenzuola – AlbinoLeffe: rossoneri a caccia dei primi punti stagionali

Il Velodromo Pavesi si prepara ad accogliere una delle partite più attese della terza giornata di Serie C, girone A: Fiorenzuola contro AlbinoLeffe. I rossoneri di casa cercano disperatamente i primi punti stagionali dopo due sconfitte consecutive, mentre gli ospiti bergamaschi sperano di riscattarsi dopo un avvio di stagione altalenante.

Il Momento Difficile di Fiorenzuola

Il Fiorenzuola, guidato dal tecnico Bonatti, ha iniziato la stagione in modo altamente deludente, subendo due sconfitte consecutive. L’ultima, una dolorosa sconfitta per 3-1 contro la Pro Sesto, ha lasciato il segno. La squadra è ora determinata a mettere fine a questa striscia negativa e a conquistare i primi punti in campionato. Non sarà un compito facile, ma il sostegno dei tifosi al Velodromo Pavesi potrebbe fare la differenza.

AlbinoLeffe alla Ricerca della Forma

Anche l’AlbinoLeffe, sotto la guida di mister Lopez, sta attraversando un periodo complicato. Hanno ottenuto solo un punto fino ad ora, grazie a un pareggio nella prima giornata contro il Vicenza, seguito da una sconfitta casalinga contro la Triestina. Questa squadra ha grandi aspettative, ma al momento sta lottando per trovare la forma giusta. L’incontro contro il Fiorenzuola sarà una prova importante per vedere se possono invertire la tendenza e iniziare a salire in classifica.

Le Probabili Formazioni

Entrambe le squadre schiereranno le loro migliori formazioni per cercare di conquistare i punti cruciali in questa partita. Ecco le probabili formazioni:

FIORENZUOLA: Guadagno, Silvestro, Potop, Nava, Oddi, Stronati, Di Quinzio, Di Gesù, Morello, Alberti, Gonzi. All. Bonatti

ALBINOLEFFE: Marietta, Borghini, Marchetti, Gatti, Gusu, Giorno, Doumbia, Piccoli, Saltarelli, Longo, Zoma. All. Lopez

Dove Seguire la Partita

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti neanche un minuto di questa partita cruciale, ti consigliamo di sintonizzarti su RADIO SOUND per gli aggiornamenti live. La partita Fiorenzuola – AlbinoLeffe inizia domani alle 18:30, e sarà un’occasione emozionante per vedere chi avrà la meglio in questo confronto tra due squadre affamate di successo.

In conclusione, il Velodromo Pavesi sarà il teatro di un match pieno di tensione e speranze da entrambe le parti. I tifosi di entrambe le squadre stanno aspettando con trepidazione questo incontro, sperando che i loro beniamini possano portare a casa i primi punti stagionali o invertire la tendenza negativa. Sarà una partita da non perdere!

Segui Fiorenzuola – AlbinoLeffe domani dalle 18:30 con gli aggiornamenti LIVE su RADIO SOUND!