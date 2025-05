Ciclismo – VO2 Team Pink, sfide di lusso: Tour du Gévaudan Occitanie e Giro delle Marche in Rosa

Quattro corse in due giorni e in due nazioni. E’ un week end prestigioso quello in arrivo per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, formazione Donne Juniores piacentina impegnata domani e domenica su due fronti.

In Francia, le “panterine” guidate da Vittorio Affaticati parteciperanno al Tour du Gévaudan Occitanie, prova di Coppa delle Nazioni UCI Under 19 femminile dove la squadra piacentina sarà uno dei due team italiani (l’altro è la Libertas Ceresetto) in gara insieme a tante nazionali.

La prima tappa di domani partirà e arriverà a Le Choizal dopo 71 chilometri, mentre domenica si partirà da Mende e si arriverà sulla leggendaria Montée Laurent Jalabert dopo 76 chilometri. Sei le atlete in gara a difendere i colori del sodalizio presieduto da Gian Luca Andrina: Linda Sanarini, Matilde Rossignoli, Alessia Orsi, Sofia Delle Fontane, Agata Campana ed Elisa Bianchi.

In contemporanea, la Bft Burzoni VO2 Team Pink sarà al via della manifestazione Donne Open “Giro delle Marche in Rosa” con una line-up diretta da Krizia Corradetti (marchigiana e dunque “in casa”) e composta da Giulia Costa Staricco, Giulia Franceschini e Camilla Bezzone, quest’ultima in gara solo domenica. Domani ci sarà la prima frazione con partenza e arrivo a Offida (92,8 chilometri), mentre domenica i due estremi della tappa saranno Corridonia (81,8 chilometri).