Cimitero di via Caorsana, Zanardi (FdI): “Incuria e degrado, l’amministrazione intervenga”

Gloria Zanardi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, interviene nuovamente sulle condizioni in cui versa il cimitero di via Caorsana, sollecitando l’amministrazione in merito.

Zanardi rileva: “Già nel giugno di quest’anno avevo depositato un’interrogazione urgente per chiedere all’amministrazione di intervenire sullo stato di incuria e degrado del camposanto di via Caorsana, dovuto ad infiltrazioni d’acqua, passaggi pedonali bui e tombe danneggiate, ma, ad oggi, le segnalazioni da parte dei cittadini, e del quale si è fatto portavoce anche il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giancarlo Tagliaferri, non si placano e l’atto ispettivo non è ancora stato calendarizzato per la discussione in consiglio comunale”.

L’esponente di Fratelli d’Italia evidenzia: “E’ una questione di sicurezza ed igiene, ma anche del dovuto decoro e rispetto che dovrebbe esserci nel luogo dedicato al culto dei propri defunti, anche in considerazione del fatto che il 2 novembre, alle porte, ricorre la giornata di commemorazione dei morti e moltissimi piacentini andranno a trovare i loro cari presso i cimiteri urbani”.

Zanardi conclude: “Auspico che, prima delle prossime celebrazioni, ci si attivi per rendere più dignitosa la situazione perché – così concordanto con il collega di partito Tagliaferri – una società civile da sempre si misura dal grado di cura ed attenzione che ha verso i propri defunti.