Giornata mondiale per l’osteoporosi, le iniziative a Castel San Giovanni

Giovedì 20 ottobre in occasione della giornata mondiale per l’osteoporosi il Centro di riferimento aziendale per le Malattie metaboliche dell’osso e l’osteoporosi dell’Azienda Usl di Piacenza propone un incontro gratuito aperto a tutta la cittadinanza che si svolgerà alle 17,30 al Centro sociale ricreativo culturale di Castel San Giovanni (viale Amendola Giovanni 29) durate il quale si tratteranno i fattori di rischio dell’osteoporosi che interessano elettivamente il genere femminile, lo stato post-menopausale, l’età avanzata e la presenza di patologie concomitanti che facilitano la fragilità ossea.

Durante il pomeriggio, i professionisti del Centro di riferimento aziendale per le Malattie metaboliche dell’osso e l’osteoporosi, operante nell’ospedale di Castel san Giovanni, propongono, inoltre, un momento di accesso facilitato alla valutazione specialistica per pazienti reduci da fratture maggiori da fragilità. In questo caso, si tratta di attuare interventi di prevenzione secondaria su pazienti selezionati, in collaborazione con i colleghi dell’Ortogeriatria di Piacenza.

Nella stessa giornata i professionisti incontreranno gli studenti dell’istituto superiore Alessandro Volta per approfondire i temi di prevenzione primaria: costruirsi un patrimonio osseo ottimale come strategia vincente contro le fratture da fragilità.