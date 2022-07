Tra forte caldo e paura, cinque persone restano intrappolate in ascensore: liberati dalle guardie giurate

Momenti di paura a Borgonovo Val Tidone (Piacenza). Ieri sera, intorno alle 22:10, cinque persone sono rimaste incastrate per circa mezz’ora nell’ascensore, tra il primo piano e il piano terra, in un condominio di via Pianello.

Dopo i primi vani tentativi di apertura, tra i malcapitati è cresciuta la paura, acuita dal forte caldo. A quel punto uno di loro ha contattato la centrale di Vigilanza Sicuritalia Ivri, che ha inviato sul posto due pattuglie di Guardie Giurate Particolari.

Le Gpg, prontamente giunte in loco dopo pochi minuti, si sono prima accertate delle condizioni di salute delle cinque persone e poi hanno eseguito le manovre di sicurezza, staccando la forza motrice ed infine aprendo le porte dell’ ascensore, liberando infine gli inquilini al piano terra.