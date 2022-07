Tragedia nei pressi di Bobbio: auto si ribalta in un canale con a bordo una coppia, lei muore sul colpo

Tragedia nei pressi di Bobbio, auto in un dirupo e una donna muore sul colpo. I fatti sono accaduti ieri sera. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Una coppia di coniugi stava transitando in località Rio Foino. Forse durante una manovra, probabilmente una retromarcia, l’auto si sarebbe spenta: l’uomo alla guida avrebbe tentato di riavviare il motore ma nel frattempo la vettura, spinta solo dalla forza d’inerzia, sarebbe finita in un canale. Purtroppo, la moglie, una donna di 62 anni, nella caduta ha riportato un grave trauma cranico che non le ha lasciato scampo. Solo lievi ferite, fortunatamente, per l’uomo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi del caso. Tempestivo anche l’intervento del 118: i sanitari hanno provato a rianimare la donna, ma purtroppo invano.