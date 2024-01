Circhi con animali, l’Assessora Groppelli: “Con il nuovo regolamento sarà più difficile arrivare a Piacenza” – AUDIO

L’Amministrazione Comunale di Piacenza è contraria alla presenza in città di circhi con animali. In Commissione, per poi probabilmente approdare lunedì 15 gennaio in Consiglio Comunale, è stato presentato il nuovo regolamento che riguarda le autorizzazioni alle attività di spettacolo con animali al seguito.

“Non è un mistero – spiega Serena Groppelli – la nostra contrarietà a questo tipo di spettacolo con gli animali, lo ha detto anche la Sindaca Tarasconi. Non possiamo vietarlo, ma vogliamo renderlo complesso scoraggiando così la presenza di questi circhi a Piacenza”.

Cosa cambia rispetto al precedente regolamento

“Soprattutto un aspetto che riguarda i grandi animali, quindi gli elefanti. In particolare diventerà obbligatorio averne due e non solo uno, quindi un grosso cambiamento come costi per la struttura. Quello che cambia davvero sono le procedure necessarie per fare richiesta del suolo pubblico. Sono più complesse e con una serie di vincoli rendendo complesso l’approdo a Piacenza”.