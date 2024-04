Sicurezza sul lavoro, anche Vaghini all’assemblea nazionale CISL di Roma: “Inasprire le pene per chi non rispetta le norme”

Sabato 13 aprile, al Pala Tiziano di Roma, si terrà l’Assemblea nazionale dei delegati CISL sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. “La Cisl ha dato vita ad una mobilitazione in tutto il Paese con centinaia di assemblee nei luoghi di lavoro ed iniziative su tutti i territori, compreso il nostro – afferma il segretario generale CISL Parma Piacenza Michele Vaghini, che sarà presente all’assemblea.

Un tema prioritario

“Abbiamo indicato proposte concrete che hanno trovato le prime risposte nel decreto legge 19/24. Vanno però inasprite le pene per chi non rispetta la normativa della sicurezza sul lavoro e servono maggiori controlli. E’ inaccettabile ciò che sta accadendo. Bisogna fermare questa continua scia di sangue che purtroppo anche ieri ha visto pagare altre vittime innocenti con l’esplosione della centrale idroelettrica di Bargi”.

“Questo tema diventa per noi prioritario. Il confronto rimane comunque per noi la via migliore lontano da impostazioni ideologiche. Ma pretendiamo sia un confronto che porti risultati concreti e che non si ragioni in astratto.”

“Aspetti che continueremo a rivendicare”

Anche il segretario generale aggiunto Angela Calò porterà il suo contributo a Roma: “Ci sono aspetti che continueremo a rivendicare, come la patente a crediti, già approvata per i cantieri mobili o temporanei, ma che noi chiediamo sia estesa ad ogni settore produttivo – specifica Calò – vogliamo rafforzare le normative con la concertazione e garantirne l’applicazione con la partecipazione. “

Oltre a quanto descritto, nel DL sono state approvate nuove assunzioni di ispettori INL. l’aumento del 40% dei controlli rispetto al 2023 e un pacchetto di finanziamenti con risorse di bilancio INAIL per 1 miliardo e 500 milioni suddivisi tra bandi di investimenti in prevenzione e per formazione di diversi ruoli aziendali. Ma il lavoro non è finito: CISL chiederà, tra l’altro, di garantire e rafforzare la sorveglianza sanitaria incentivando il reclutamento di medici competenti nelle aziende, di rendere strutturale il riutilizzo pieno dell’avanzo di bilancio INAIL ed un ulteriore potenziamento del contingente degli organi di vigilanza.