Piacenza Expo, approvato il bilancio 2023: utile di oltre 235 mila euro, Geofluid spostato al 2026 – AUDIO

L’assemblea dei Soci di Piacenza Expo, svoltasi questa mattina al quartiere fieristico di Le Mose, ha approvato all’unanimità il bilancio 2023.

Piacenza Expo bilancio 2023 i numeri

I numeri del conto economico – illustrati in assemblea del Presidente Giuseppe Cavalli, presente al tavolo dei relatori con la Vicepresidente Erika Colla, la consigliera Elisabetta Montesissa e il Presidente del Collegio sindacale Alberto Squeri – hanno evidenziato per la produzione un valore complessivo di 3.260.126,00 euro (1.820.150,00 nel 2022) a fronte di un costo della produzione di 2.826.960,00 euro; numeri che hanno generato un utile di esercizio pari a 235.129,00 euro.

L’illustrazione della parte di natura economico-finanziaria è stata completata con la presentazione, da parte del Presidente Cavalli, dell’attività fieristica svolta nel 2023.

“Una stagione fieristica – ha detto il Presidente di Piacenza Expo – che al di là dei positivi risultati ha messo in luce ancora una volta le professionalità, le capacità e il know-how della nostra struttura operativa. Abbiamo registrato numeri importanti con tutte le nostre fiere che, oltre ad aver contribuito a questo bilancio positivo, hanno anche generato un importante e consistente indotto a favore del nostro territorio”.

Audio intervista con il Presidente di Piacenza Expò Giuseppe cavalli

“Il 203 è stato un anno importante – racconta il Presidente di Piacenza Expò Giuseppe Cavalli – un anno che ci ha dato un utile di circa 235 mila euro, abbiamo esposto il bilancio al rinnovato Consiglio di Amministrazione, ricordo che io non sono più amministratore unico ma Presidente di Piacenza Expò abbiamo lavorato bene, il risultato ci accontenta oltre ogni aspettativa ma come ricordo sempre oltre ai numeri economico finanziari di un bilancio c’è anche una ricaduta sul territorio dove abbiamo riversato oltre 2600 espositori, 148 mila espositori a vantaggio di tutto l’indotta dall’ospitalità alla ristorazione passando per i trasporti”.

Biennio 2024/2026

“Tra le novità del biennio 24/26 – ancora Cavalli – il riposizionamento dell’ammiraglia delle nostre fiere al 2026 di Geofluid, ci sono in cantiere anche nuovi progetti che sveleremo nelle prossime settimane che coninvolgeranno nuove nicchie di mercato”.

Piacenza Expo bilancio 2023 l’attività fieristica, saldo positivo

L’attività fieristica 2023 di Piacenza Expo si è infatti chiusa con un saldo positivo sia in relazione ai visitatori registrati – 148.000 con un +10% rispetto al 2022 – sia agli espositori, che hanno raggiunto quota 2.590 facendo segnare un +6,5% rispetto all’anno precedente.

Piacenza Expo riposizionamento di Geofluid

Il Presidente Cavalli ha quindi illustrato all’assemblea il budget 2024-2026, spiegando ai soci la necessità di posticipare di un anno l’organizzazione di Geofluid, spostato al 2026, per riportarlo negli anni pari come sempre avvenuto prima del Covid che aveva appunto determinato uno slittamento temporale di un anno. Il budget 2024-2026 è stato approvato all’unanimità.

Piacenza Expo documento di programmazione 2024-2026

I lavori dell’assemblea sono quindi proseguiti con il successivo punto all’ordine del giorno riguardante il Documento di programmazione 2024-2026. Il Presidente Cavalli ha fatto il punto della situazione sull’andamento dei lavori relativi al piano industriale approvato a seguito dell’aumento di capitale di due anni fa. Gli interventi finora effettuati, nell’ambito dei tre specifici lotti di lavori, ammontano a 472.677,80 euro a cui si aggiungono altri 193.911,60 euro (per un totale di 666.589,40 euro) di interventi non programmati di carattere straordinario eseguiti nel corso dell’anno per il risanamento e l’efficientamento della struttura.

Illustrata anche la relazione tecnica per gli interventi strutturali antisismici, iniziati già da alcuni anni per la messa a norma e in sicurezza del patrimonio immobiliare, che proseguiranno a stralci in base a un piano delle opere. Anche il Documento di programmazione 2024-2026 approvato all’unanimità dai soci.

Il ringraziamento del Presidente Giuseppe Cavalli

“Vi ringrazio per la fiducia e l’apprezzamento che, attraverso il vostro voto unanime, avete dimostrato nei confronti del lavoro svolto in questo ultimo anno dal nostro Consiglio di amministrazione”, ha concluso Cavalli facendo anche un rapido accenno alla stagione in corso. Il 2024 è iniziato con eventi fieristici che hanno dato buoni risultati. La stagione sarà anche caratterizzata da alcune nuove fiere, come Aquawatt, che daranno ulteriore slancio alla nostra società fieristica e, di conseguenza, anche al nostro territorio”.