Mercoledì 18 ottobre alle ore 17.30,presso l’Auditorium della Fondazione, in via Sant’Eufemia 12, è in programma la conferenza dell’archeologo prof. Pier Luigi Dall’Aglio, dal titolo “Città e rischio idraulico in età romana. Un concetto attuale per una realtà antica”.

Si potrà ascoltare come i romani gestivano le acque che scorrevano nelle città, per renderci conto che i problemi attuali erano già affrontati con efficacia dai nostri antenati.