Cittadella, aggiudicato l’appalto per realizzare la nuova piazza: “Una svolta attesa da anni”

“Piazza Cittadella si avvia finalmente verso la riqualificazione. Con l’aggiudicazione dell’appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori, il Comune di Piacenza compie un passaggio decisivo per trasformare uno degli spazi più significativi della città, dopo una lunga attesa che ne ha segnato la storia recente”. Inizia così la nota della giunta comunale.

LA NOTA DELLA GIUNTA COMUNALE

L’aggiudicatario è Coge Renovatio Srl di Parma, che in sede di gara ha indicato come progettista A.I.Erre Engineering Srl. Sono previsti 60 giorni per la progettazione esecutiva e 200 giorni per l’esecuzione dei lavori: due fasi successive che porteranno dalla definizione delle soluzioni costruttive alla realizzazione della nuova piazza.

L’importo contrattuale è di 1.045.317,62 euro, oltre a Iva e oneri previdenziali, nell’ambito di un quadro economico complessivo di 1,5 milioni di euro, finanziato con risorse comunali derivanti dall’avanzo disponibile per investimenti.

L’aggiudicazione segna il passaggio dalle scelte progettuali all’individuazione dell’impresa incaricata di tradurle in opere. Per Piacenza significa avvicinarsi alla possibilità, attesa da anni, di vivere una piazza rinnovata davanti a Palazzo Farnese: un luogo da attraversare, frequentare e condividere, capace di valorizzare il patrimonio storico e culturale che lo circonda.

Il progetto di riqualificazione punta a rafforzare la presenza del verde e la fruibilità pedonale, offrendo nuovi spazi per l’incontro e la vita pubblica. Una trasformazione destinata a incidere sulla qualità di questa parte del centro storico e sul suo rapporto con il resto della città.

La procedura di gara, alla quale hanno partecipato due imprese, ha seguito l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica da parte della Giunta comunale, avvenuta l’11 agosto. L’aggiudicazione è stata effettuata valutando sia la qualità tecnica delle proposte sia l’offerta economica. Coge Renovatio ha presentato un ribasso dell’8% e le verifiche sulla congruità dell’offerta si sono concluse positivamente.

Il prossimo passaggio sarà la redazione del progetto esecutivo, cui seguiranno la verifica, la validazione e l’approvazione prima dell’avvio dei lavori. Si apre così una fase concreta del percorso per restituire piazza Cittadella alla piena vita della comunità: una riqualificazione che riguarda l’identità di Piacenza e il futuro di uno dei suoi luoghi simbolo.