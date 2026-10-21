Fiamme in un appartamento di via Mochi, due persone intossicate

Incendio in un appartamento al piano terra di una palazzina in via Mochi, a Piacenza. Le fiamme sono divampate all’interno dell’abitazione, provocando l’intossicazione di due uomini, soccorsi e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale cittadino. Fortunatamente, le loro condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno contenuto le fiamme ed estinto il rogo.

I due uomini sono stati affidati alle cure dei sanitari e accompagnati al pronto soccorso di Piacenza per gli accertamenti necessari. Le loro condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Restano da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio.