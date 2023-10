Al via il 27 ottobre il corso “Cives”, l’energia nello scenario geopolitico e le sfide per la sostenibilità

Sarà l’energia il filo conduttore degli incontri della 24esima edizione del corso di formazione “Cives” organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, in collaborazione con la Diocesi di Piacenza – Bobbio. Dodici serate, che partiranno dal 27 ottobre 2023 e andranno avanti fino all’8 marzo 2024, per approfondire un’entità che parte dalle qualità innate dell’essere umano e arriva a “muovere il mondo” attraverso scoperte scientifiche sempre più sofisticate. E, talvolta, può diventare anche merce di scambio o oggetto di ricatto per le grandi potenze mondiali.

L’energia si lega a doppio filo alle guerre di oggi, di cui si è parlato a lungo nella passata edizione di Cives: può essere una delle cause o un’arma di ritorsione, essendo una voce significativa nell’economia degli Stati. La sfida di oggi è verso un rinnovamento del concetto di energia in un’ottica di sostenibilità ambientale, un orizzonte di non facile approdo per la complessità delle vie, spesso dibattute, da percorrere per garantire un equilibrio fra gli interessi di ciascuno.

GLI INCONTRI

“Nulla si crea” è il titolo della 24esima edizione di “Cives”, corso di formazione civica promosso dall’Università Cattolica del Sacro Cuore insieme alla diocesi di Piacenza-Bobbio e al Laboratorio di Economia locale con la collaborazione della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

I temi

Il postulato fondamentale di Lavoisier che dà il nome al corso – che prosegue con “nulla si distrugge, tutto si trasforma” – sarà il punto di partenza della trattazione del fisico Lucio Rossi, per vent’anni al Cern di Ginevra e oggi docente all’Università degli Studi di Milano, che parlerà nel primo dei tre incontri aperti al pubblico il 10 novembre a Palazzo Rota Pisaroni.

Prima di lui, il 27 ottobre lo psicoterapeuta piacentino Daniele Bisagni aprirà “Cives” offrendo uno sguardo psicologico sull’energia “che ci muove”, mentre il 3 novembre l’economista Luciano Canova sposterà il focus sul ruolo dell’energia nella civiltà. A chiudere la prima parte la sociologa Anna Staropoli, che il 15 novembre parlerà delle “nuove energie per la Chiesa”.

A seguire, tre incontri dedicati alla città: il 24 novembre Stefano Consonni rifletterà sul ruolo di Piacenza nelle sfide della transizione energetica, poi una trattazione sulla storia dell’energia a Piacenza, il primo dicembre, a cura del giornalista Pier Carlo Marcoccia e infine il punto sul rapporto fra mobilità ed energia a cura dell’imprenditore Giovanni Groppi e di Bruno Cova del Centro elettrotecnico sperimentale italiano (Cesi), il 15 dicembre.

Nel nuovo anno comincia l’ultima parte di “Cives”, che coincide con la prima del Laboratorio di Mondialità consapevole: il 19 gennaio, nel secondo incontro aperto al pubblico, il direttore di Greenpeace Italia Giuseppe Onufrio parlerà del rapporto fra conflitti ed energia. Il 2 febbraio Katiuscia Eroe, responsabile energia di Legambiente, tratterà il tema dello sviluppo sostenibile. L’ultimo ospite sarà il ricercatore Francesco Sassi, che il 16 febbraio parlerà del rapporto fra geopolitica ed energia. Al termine, spazio alla performance Teojazz con la Garlaschelli’s Band, il primo marzo, e infine l’assemblea pubblica “Cives parla alla Civitas” dell’8 marzo.

I LUOGHI DEL CORSO E LE ISCRIZIONI

L’incontro con Lucio Rossi del 10 novembre si svolgerà a Palazzo Rota Pisaroni (via Sant’Eufemia 13 a Piacenza), quello con Giuseppe Onufrio del 19 gennaio si terrà all’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano (via Sant’Eufemia 12). Tutte le altre serate si svolgeranno presso la sede di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (via Emilia Parmense 84).

La quota di partecipazione è di 150 euro se si tratta di una prima iscrizione, 100 euro per gli iscritti alle edizioni precedenti, 30 euro per gli studenti (esclusi quelli dell’Università Cattolica).

Il corso è finanziabile con la Carta del docente. Le iscrizioni sono aperte: è necessario procedere online dal sito https://iscrizionionline.unicatt.it/s/eventsub?subId=a107S000008p7e6 non oltre il 26 ottobre 2023. È previsto il rilascio dell’attestato di frequenza a coloro che avranno partecipato ad almeno il 70% del totale delle ore del corso.

Per partecipare agli incontri aperti al pubblico occorre prenotarsi inviando una e-mail a daniela.guzzi@unicatt.it. Per informazioni: e-mail: daniela.guzzi@unicatt.it – tel. 0523 599194.

IL PROGRAMMA

Gli incontri, salvo diversa indicazione, si terranno presso la sede dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in via Emilia Parmense, 84 a Piacenza, dalle ore 20 alle ore 22. Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate via e-mail agli iscritti al corso.

Prima parte “Tutto si trasforma”

venerdì 27 ottobre 2023 – ore 20 | “L’energia che ci muove (dentro)” Daniele Bisagni – psicoterapeuta

– psicoterapeuta venerdì 3 novembre 2023 – ore 20 | “Energia e civiltà” Luciano Canova – economista, Scuola “Mattei” di Milano

– economista, Scuola “Mattei” di Milano venerdì 10 novembre 2023 – ore 20.30 | “Nulla si crea” Incontro aperto al pubblico

Presso Palazzo Rota Pisaroni Lucio Rossi – docente di Fisica Sperimentale Università Statale di Milano, già Cern di Ginevra

mercoledì 15 novembre 2023 – ore 20 | “Nuove energie per la Chiesa”Anna Staropoli – sociologa presso Istituto Formazione Politica Arrupe di Palermo e Facoltà Teologica di Sicilia

Seconda parte “L’energia a Piacenza”

venerdì 24 novembre 2023 – ore 20 | “Le sfide della transizione energetica: il ruolo di Piacenza” Stefano Consonni – docente di Sistemi energetici al Politecnico di Milano e presidente del Leap

– docente di Sistemi energetici al Politecnico di Milano e presidente del Leap venerdì 1° dicembre 2023 – ore 20 | “La storia dell’energia a Piacenza” Pier Carlo Marcoccia – giornalista di “Libertà” e coautore del libro “Piacenza capitale dell’energia”

– giornalista di “Libertà” e coautore del libro “Piacenza capitale dell’energia” venerdì 15 dicembre 2023 – ore 20 | Mobilità ed energia Giovanni Groppi – imprenditore e docente Istituto Tecnologico Superiore dell’Autoveicolo, Modena; Bruno Cova – Advisor Services and Studies Director, Cesi Milano

Terza parte “Le sfide globali dell’energia”

In collaborazione con il Laboratorio di Mondialità Consapevole

venerdì 19 gennaio 2024 – ore 20.30 | “Conflitti ed energia”

Incontro aperto al pubblico

Presso Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano Giuseppe Onufrio – direttore esecutivo Greenpeace Italia

venerdì 2 febbraio 2024 – ore 20 | “Energia e sviluppo sostenibile” Katiuscia Eroe – responsabile energia Legambiente nazionale

venerdì 16 febbraio 2024 – ore 20 | “Geopolitica ed energia” Francesco Sassi – ricercatore Ricerche industriali e energetiche (Rie)

Conclusione

venerdì 1° marzo 2024 – ore 20 Performance teojazz con Garlaschelli’s Band

venerdì 8 marzo 2024 – ore 20 Incontro aperto al pubblico

Assemblea pubblica “Cives parla alla Civitas