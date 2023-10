Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio soffre ma vince con il Galaxy al tiebreak

Seconda trasferta consecutiva e terza vittoria consecutiva per la Pallavolo San Giorgio di coach Matteo Capra, che mantiene le posizioni di vertice nel girone E, campionato nazionale di serie B2. Nella temuta trasferta parmense a Collecchio la formazione giallobiancoblù supera il Galaxy Volley dell’ex Musiari al tiebreak rimontando uno svantaggio di due set ad uno.

La cronaca

Alcuni errori caratterizzano il primo set da parte della squadra piacentina, il Galaxy ne approfitta per allungare, 12-8. Coach Capra chiama tempo nel giro di pochi scambi ma sono le padrone di casa ad allungare sul 19-10. Il colpo di coda in extremis della Sangio non è sufficiente, il Galaxy si impone 25-18.

Non tarda la reazione delle giallobiancoblù. A metà del secondo set un attacco di Gilioli rompe gli equilibri, 9-14. Tonini e Zoppi regalano gli scambi vincenti del 11-20 e la San Giorgio amministra sino alla fine del parziale, 18-25. Il terzo parziale è molto simile al prima il Galaxy è più preciso in attacco, portando sino a dieci punti il gap di vantaggio, 19-9; le ospiti accorciano sino al 21-15, ma la rimonta viene stroncata sul 25-17.

Sotto di due set ad uno, la Sangio tira fuori il carattere, a metà parziale prende il break decisivo prima sigla il 10-14 con un mani out Polletta, al debutto stagionale in maglia Sangio, e 13-17)e prolunga la gara al tiebreak (20-25). L’inerzia della gara passa alle piacentine che girano campo sul 5-8. Il Galaxy impatta sul 9-9, Zoppi dà il break del 9-11 mentre Gilioli e Tonini regalano lo strappo decisivo, 10-13. Gilioli mette a terra, infine, la palla del 10-15.

Due punti di cuore e carattere della Pallavolo San Giorgio che in questo primissimo scorcio di campionato al momento mantiene la seconda posizione, a pari punti con Alseno (vittoria 3-1 contro Be One San Martino) e dietro a Cerea, unica squadra a punteggio pieno. Nel prossimo turno, il quarto del girone d’andata Tonini e compagne affronteranno la giovane formazione dello Spakka Volley da Villa Bartolomea, provincia di Verona. Appuntamento sabato 28 ottobre alle ore 18. presso il palazzetto dello sport in viale Repubblica a San Giorgio Piacentino.

Galaxy Volley-Pall. San Giorgio 2-3

(25-18, 18-25, 25-17, 20-25, 10-15)

Pall. San Giorgio: Amadei (L), Erba 3, Polletta 6, Sangiorgi 1, Marinucci 5, Gilioli 11, Camurri, Galelli (libero), Lunardini, Tonini 19, Arfini 8, Cossali 3, Zoppi 10. All. Capra.

Classifica

Cerea 9 punti, Palllavolo San Giorgio, Pall. Alsenese 8 punti; San Damaso, VolleyDavis 2c 7; Galaxy Volley 6; Piadena 4; Be One San Martino, Moma Anderlini, Viadana, Top Volley 3; Mirandola, Soliera 1 punto; Spakka Volley 0.

Serie D – Volley SangioPode, un solo punto nella prima casalinga

Bicchiere mezzo vuoto per la formazione di coach Franco Corraro che nel debutto casalingo conquista solo punto contro la Vaneton Limpia

Il rammarico in casa SangioPode è quello di non chiuso l’incontro con quattro match point a disposizione. Primi due parziali combattuti da entrambe con piacentine e reggiane che si portano sull’1-1.Il terzo è dominato dalle ragazze di Corraro che grazie al turno al servizio di Eleonora Boaron trova il break decisivo.

Il quarto è stato a favore delle padrone di casa sino al 24-22, dopodiché la Vaneton annulla le due palle match prima di vincere 26-28. Nel set corso la SangioPode si porta sul 10-6 e poi non chiude altre due set, le ospiti capovolgono il punteggio e vincono l’incontro.

Volley SangioPode-Vaneton Limpia 2-3

(22-25, 25-22, 25-17, 26-28, 15-17)

Volley SangioPode: Fanzini, Di Cintio, Milosevic, Montuori (L), Barti, Cappellini, Orsi, Ordiano, Pighi (L), Villa, Boaron, Lupo, Benassi. All. Corraro.