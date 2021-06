Piacentina d’adozione e innamorata degli animali, l’attrice Claudia Penoni diventa volontaria di Wild Life Rescue Center – AUDIO

Che l’attrice Claudia Penoni fosse ormai una piacentina d’adozione non è un mistero: da qualche anno, infatti, l’artista abita a Rivergaro. Penoni non ha mai nascosto il suo amore per gli animali e infatti da qualche mese ha deciso di concretizzare ancora di più questo amore diventando volontaria dell’associazione Piacenza Wild Life Rescue Center.

“Erano anni che volevo rendermi utile; a febbraio ho iniziato la mia attività, imparando subito tante cose sul mondo degli animali selvatici che ho sempre amato ma sui quali non avevo molta cultura. Il nome inglese, Wild Life Rescue Center, è dovuto al fatto che l’associazione piacentina fa parte di una rete internazionale; i vari centri si scambiano informazioni e restano sempre in contatto tra loro, proprio per collaborare e potenziare la propria operatività”.

“Noi a Piacenza siamo fortunati perché non tutte le città possono vantare una risorsa come questa. Io non ho ancora partecipato ad alcun salvataggio ma ho visto i video pubblicati sulla nostra pagina Facebook; quando vedi uno dei nostri volontari immergersi in un fiume per salvare un capriolo realizzi l’importanza della nostra attività”.

“Io per ora, come dicevo, non ho partecipato a questo genere di interventi, ma ho vissuto momenti molto emozionanti. Ricordo quando ho dato il latte a due piccoli cerbiattini, avevo il cuore che palpitava. Anche in questi gesti semplici, però, ci sono regole molto severe da seguire: non devi parlare con loro, non li devi toccare per non dare loro un imprinting: insomma, ogni attività richiede attenzione e conoscenze”.

“Per chi volesse aderire all’associazione? Per ora, con l’arrivo della bella stagione, il lavoro diventa abbondante e il tempo per formare nuovi volontari è esiguo. Però avremo bisogno da settembre in avanti. In questo periodo i corsi di formazione riguardano in particolare veterinari e professionisti del settore, da settembre torneranno i corsi per i volontari”.

“Per la nostra associazione è fondamentale la donazione del 5Xmille, perché le spese sono tante e i fondi sono importanti per portare avanti le nostre attività. Trovate tutte le informazioni sulla nostra pagina Facebook”.