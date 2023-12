Clivense – Piacenza 1-1, Guidone risponde a Castro: i biancorossi non vanno oltre il pareggio a Verona. Rossini: “Dovevamo chiuderla prima” – AUDIO

Dopo 3 vittorie consecutive, la gara tra Piacenza e Clivense termina 1-1 e i biancorossi trovano il quinto risultato utile consecuitivo, ma ora la vetta è a 8 punti di distanza. Rossini, per la gara odierna, si è affidato al solito 4-4-2 con una sola differenza rispetto alla gara casalinga con il Brusaporto: torna Recino titolare al posto di un infortunato Facundo Marquez.

La prima frazone del match è povera di occasioni e nessuna delle due squadre si è resa veramente pericolosa durante i primi 45′, eccezion fatta per l’ultima azione del primo tempo: D’Agostino sul punto di battuta di una punizione dall’out di destra prova un cross che poi si trasforma in un tiro; Saccon respinge con difficoltà, anche con l’aiuto della traversa, e mette la palla in calcio d’angolo. Si torna negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

Il secondo tempo, però, ha completamente un’altra faccia: dopo soli 4′ dal fischio d’inizio, Bassanini con una super azione personale serve D’Agostino che defilato cerca di incrociare con il mancino, Saccon respinge, ma Castro, subentrato a Kernezo nel primo tempo per un problema muscolare, si fa trovare pronto e in acrobazia porta in vantaggio i biancorossi. La Clivense, però, dopo essere passata in svantaggio, prova in tutti i modi a rimettere in pari il risultato e trova il colpo vincente al 61′: su un errore di Baudouin, Diallo recupera palla e si invola in solitaria sull’out di destra, poi si accentra, tenta di saltare il portiere e in qualche modo riesce a calciare; la difesa piacentina respinge sui piedi di Guidone che calcia di piatto e insacca la rete dell’1-1.

La seconda frazione di gioco prosegue con sporadiche occasioni per il Piacenza e con la Clivense che è determinata a trovare la rete del 2-1; i padroni di casa, infatti, sono andati più volte vicino alla rete del possibile vantaggio, una su tutte l’occasione di Guidone, che ha sfiorato la doppietta con un bel colpo di testa salvato in calcio d’angolo da Moro.

Nel finale, però, sono i biancorossi ad andare vicini alla rete del vantaggio, prima con un tiro al volo di Castro, poi con un tiro da fuori di Andreoli, entrambi salvati da due super interventi di Saccon. Nel finale una rissa nell’area dei padroni di casa costa due cartellini rossi, uno per parte, a Baudouin e Cissè: entrambe le squadre costrette a concludere il match in 10, 1-1 il risultato finale.

Ora il Piacenza si trova al quarto posto in classifica, a -8 dall’Arconatese, oggi vincente ai danni della Folgore Caratese. Prossimo appuntamento Domenica 10 Dicembre Piacenza-Castellanzese alle 14:30.

Le parole di Rossini ai microfoni di Radio Sound

La partita

Primo tempo

Via al match tra Clivense e Piacenza! Padroni di casa in completo blu; classica divisa bianca da trasferta per il Piacenza.

6′- Bassanini con una buona azione personale, dopo un lancio di Silva, prova il traversone, ma Saccon blocca senza problemi.

11′ – Altra occasione per il Piacenza che parte dai piedi di Kernezo, serve al centro Bassanini che appoggia verso Andreoli; il numero 8 prova il tiro da fuori che finisce abbondantemente sopra la traversa.

14′- Punizione dall’out di destra a favore dei padroni di casa. Kocic tenta un traversone velenoso, ma Moro con un’ottima uscita evita la possibile deviazione vincente e manda la sfera in fallo laterale.

19′- I biancorossi provano a rendersi pericolosi, ma la difesa ospitante lavora molto bene ed evita ogni possibile pericolo.

24′- Partita complicata per entrambe le squadre, complici anche le pessime condizioni del campo. Poche occasioni concrete e nessun tiro in porta fin qui.

27′- Punizione a favore dei biancorossi dal limite dell’area dopo una bella serpentina di Recino, che poi viene messo giù a pochi metri dalla lunetta. D’Agostino sul pallone, poi, spedisce sulla barriera.

31′- Contropiede del Piacenza che riparte perfettamente con Kernezo, l’esterno successivamente tenta il cross, ma Recino non riesce ad impattare. Il 77, però, è a terra e sembra aver accusato un colpo alla coscia. Da valutare le sue condizioni.

33′- Kernezo non ce la fa, subentra Castro. Primo cambio del match speso dai biancorossi.

42′- Proteste da parte dei giocatori della Clivense per un contatto in area ai danni di Cissè, il direttore di gara lascia correre.

45+1′- Occasionissima per i biancorossi! D’Agostino, sul punto di battuta di una punizione dalla trequarti, calcia direttamente in porta, Saccon respinge con difficoltà e spedisce la palla sulla traversa, poi riesce in qualche modo ad evitare l’autorete.

Finisce qui il primo tempo a Verona. Poche occasioni e molta difficoltà nel trovare il tiro in porta per entrambe le squadre, eccezion fatta per l’ultima palla giocata da D’Agostino che ha rischiato di provocare l’autorete del portiere locale. Clivense-Piacenza 0-1.

Secondo tempo

45′- Inizia il secondo tempo a Verona. Un solo cambio per la Clivense.

49′- Castro porta in vantaggio i biancorossi! Bassanini salta divinamente due uomini, poi serve D’Agostino che da posizione defilata calcia con il mancino, Saccon respinge e Castro in acrobazia trova la rete dell’1-0.

57′- La Clivense prova a rimettere in pari con un tiro di Zuddas, dopo una buona azione dalla sinistra. Palla abbondantemente alta.

59′- Moro rischia tantissimo: Silva serve l’estremo difensore classe ’04, che svirgola e viene attaccato da Diallo che gli porta via la palla. Iob con un perfetto intervento evita il tiro dell’attaccante numero 9.

61′- Dopo numerose azioni, i padroni di casa trovano il pareggio! Diallo prova a saltare il portiere, viene raddoppiato, riesce a servire in qualche modo Guidone, che a porta vuota appoggia di piatto e fa 1-1.

65′- Piacenza subito vicino al vantaggio con un colpo di testa di Recino che esce di pochissimo.

70′- Clivense vicina al clamoroso vantaggio, con un colpo di testa dell’autore del gol Guidone. Moro blocca molto bene.

79′- Il Piacenza spreca un’occasione, con Castro che tenta di saltare Peres, senza però riuscirci. Poi Iob tenta il cross, ma la palla esce: rinvio dal fondo.

84′- I padroni di casa provano ripetutamente a ribaltare il risultato, il Piacenza si salva in qualche modo.

90′- Piacenza vicinissimo al gol! Castro riceve palla dopo un calcio d’angolo e calcia col sinistro, miracolo di Saccone e palla nuovamente in corner.

90+1′- Doppia espulsione! L’arbitro manda sotto la doccia Baudouin e Cissè dopo uno scontro in area di rigore.

90+4′- Saccon salva di nuovo i padroni di casa con un super intervento sul tiro di Andreoli.

90+5′- Finisce 1-1 la gara tra Piacenza e Clivense. Quinto risultato utile consecutivo per i biancorossi.

Le formazioni ufficiali

Piacenza (4-4-2): Moro; Iob, Baudouin, Silva, Artioli, Bassanini, Gerbaudo, Andreoli, Kernezo, D’Agostino, Recino. All Rossini.

Clivense (4-3-1-2): Saccon; Bragagnolo, Tobanelli, Diallo, Osorio, Kladar, Danieli, Kocic, Zuddas, Peres, Cisse. All Allegretti.

Il prepartita