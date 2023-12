Volley, Serie B1 – Il MioVolley sbanca anche Modena: 3-0 e quota 24 in classifica

Ottavo successo in serie B1 per l’Everest MioVolley che conquista l’intera posta in palio sul campo di un Volley Modena che arrivava all’appuntamento dopo quattro vittorie consecutive.

Coach Mazzola manda in campo la diagonale Colombano-Nonnati, Cornelli e Scarabelli bande, Guaschino e Nedeljkovic al centro con Fizzotti libero.

La cronaca

Buona la partenza del MioVolley ma le padrone di casa non sono da meno (8-7), la prima accelerazione arriva superata la fase centrale del set con l’Everest che stacca di due punti le modenesi (14-16): la fase cambio palla biancoblù entra definitivamente a regime ed il parziale sorride al MioVolley che chiude 19-25.

Per Scarabelli e compagne l’avvio di secondo set è anche più deciso ed il parziale s’instrada facilmente (11-16): la battuta resta efficace con l’Everest a chiudere 16-25.

Anche l’ultimo e decisivo parziale segue la stessa falsariga (11-16) ma nel finale le modenesi danno l’ultimo colpo di coda limitando lo svantaggio e riportandosi sotto: serve una stoccata decisiva per chiudere i conti, stoccata che arriva sul 20-25.

VOLLEY MODENA-EVEREST MIOVOLLEY 0-3

(19-25; 16-25; 20-25)

VOLLEY MODENA: Bozzoli 13, Malovic 3, Biancardi 2, Malenotti, Lancellotti, Omonoyan 3, Gerosa 10, Bartesaghi 13, Fiore, Rocca (L). NE: Boscani, Guerra, Herzig, Malagoli, Bonfanti (L). All. Di Toma-Carone

EVEREST MIOVOLLEY: Colombano 4, Nonnati 14, Cornelli 11, Scarabelli 12, Ducoli, Naddeo, Guaschino 8, Nedeljkovic 5, Fizzotti (L). NE: Bianchini, Moretti, Negri, Passerini (L). All. Mazzola

Serie C – Troppo poco Busa Trasporti, Modena si prende i tre punti

Sconfitta in tre parziali nella sfida di serie C tra Busa Trasporti e Volley Modena: le ospiti s’impongono con un netto tre a zero di fronte ad una formazione biancoverde troppo rinunciataria per lunghi tratti della partita.

Il Busa Trasporti scende in campo con Mozzi e Padrini in diagonale, Galibardi e Zucchi bande, Bossalini e Martino al centro con Bontempi libero.

La cronaca

Primo break della serata per Modena (4-8) con il MioVolley a fermare il gioco nell’azione successiva (4-9). Ferri fa il suo ingresso in campo sul 5-12, Padrini spezza il break ma il vantaggio ospite resta considerevole (6-15). Cambia anche la regia con l’innesto di Bonelli, il Busa Trasporti strappa soltanto qualche punto ma il set si chiude 13-25.

Anche nel secondo parziale la partenza delle modenesi è nettamente migliore (1-5), Galibardi mura per il 3-8. Vanno in campo anche Boselli e Ferri prima e Cordani poi ma Modena difende con ordine e attacca con efficacia (5-17). Ferri indovina il mani out dell’11-20 con il MioVolley che prova ad imbastire una reazione senza però riuscire a riaprire il parziale chiuso sul punteggio di 16-25.

Il Busa Trasporti apre con maggior convinzione il terzo set ma il Volley Modena risponde (8-8) e cambia marcia (9-13): risponde nuovamente il MioVolley con Boselli per il 12-13 e il timeout ospite. Si gioca punto a punto (16-16) ma ancora una volta le avversarie prendono l’iniziativa per l’allungo che decide la gara.

BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY-VOLLEY MODENA 0-3

(13-25; 16-25; 18-25)

BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY: Mozzi, Bonelli, Padrini, Boselli, Galibardi, Zucchi, Ferri, Cordani, Bossalini, Martino, Bontempi (L). NE: Bertolamei, Ciotola, Burzoni (L). All. Leggeri-Parenti