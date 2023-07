Troppo rumore mentre getta il vetro nella campana, clochard le spacca una bottiglia in testa. I fatti sono accaduti l’altra sera in via Scalabrini. Una donna è scesa in strada per gettare la spazzatura e il vetro nell’apposita campana. E’ noto a tutti il fastidioso rumore causato da bottiglie e vasetti che si infrangono l’uno contro l’altro cadendo nel contenitore.

E proprio questo rumore avrebbe mandato su tutte le furie una clochard. La senzatetto, che pare soffra di problemi psichiatrici, ha raggiunto la residente nei pressi della campana e avrebbe iniziato a intimarle di smettere, infastidita dal baccano.

Tra le due è nata una discussione. Al culmine della lite la clochard ha imbracciato una bottiglia di vetro e ha colpito la residente. Quest’ultima ha riportato una profonda ferita alla testa e ha allertato il 118. Sul posto, oltre ai sanitari, è intervenuta anche la polizia. I sanitari hanno condotto la ferita al pronto soccorso, mentre la clochard è stata sottoposta a TSO e la sua posizione è ora al vaglio degli agenti.