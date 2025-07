Auto d’epoca, a Gossolengo il raduno del Club Veicoli Storici Piacenza

La bellissima piazza Roma di Gossolengo ha ospitato domenica mattina 7 luglio il raduno della nuova edizione del Circuito dei Castelli, manifestazione organizzata dall’Asd Club Veicoli Storici Piacenza. Ancora una volta l’associazione ha saputo animare il centro del paese piacentino con bellezze su quattro ruote d’altri tempi. 36 le vetture che hanno partecipato all’evento, con quasi 60 persone che hanno messo in mostra i pezzi della propria collezione.

Chi ha incuriosito maggiormente sono state la Citroën Traction Avant 6 cilindri e la Fiat 850 Siata, ma occhi puntati anche per alcune Triumph, qualche Alfa Spider, più comunemente chiamata Duetto, un maggiolone cabrio, varie Porsche, una Maserati Coupé Cambiocorsa ma anche tante altre.

Dopo l’iscrizione e la sfilata per le vie di Gossolengo, le vetture hanno preso la direzione di San Pietro in Cerro per la visita al castello, dimora storica quattrocentesca che i soci hanno potuto visitare e ammirare, comprese le oltre quaranta statue di terracotta dei Guerrieri di Xian esposte nei sotterranei. Al termine dell’appuntamento culturale al castello, la carovana di auto ha fatto rotta per il pranzo presso l’agriturismo Casteldardo a Besenzone.

“Tutti i partecipanti – hanno commentato i membri del consiglio direttivo del Club Veicoli Storici Piacenza – hanno apprezzato la nostra proposta che coniuga la passione per le auto storiche e per la cultura. Anche il castello che abbiamo visitato oggi è stato particolarmente gradito, così come le collezioni che erano all’interno. Ringraziamo tutte le persone che hanno trascorso con noi la giornata sfidando anche le previsioni: fortunatamente il tempo ha retto e non è piovuto. Un ringraziamento anche al sindaco di Gossolengo e tutta l’amministrazione che anche questa volta ci ha ospitato nel salotto del paese”.

Finita la manifestazione gli organizzatori erano intenti, al momento del congedo, a promuovere il prossimo evento in programma il 26 luglio che prevede ritrovo a Quarto e partenza verso Groppallo per la fiera per poi arrivare a Farini. Maggiori dettagli dell’iniziativa saranno pubblicati sul sito https://www.cvsp-pc.it.

