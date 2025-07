Legge Brambilla sui reati contro gli animali, Burgio: “Non sono entusiasta, l’inasprimento delle pene serve a poco” – AUDIO

Legge Brambilla sui reati contro gli animali, Burgio: “Non sono entusiasta, l’inasprimento delle pene fine a se stesso serve a poco”. Il Coordinatore Provinciale di Laboratorio Verde Piacenza è intervenuto sul tema a Radio Sound.

Da pochi giorni è entrata in vigore la legge Brambilla sui reati contro gli animali. In particolare si tratta di pene più severe, per chi maltratta e uccide animali, e anche nei confronti di partecipa e organizza combattimenti. Per trasgressori si va dal carcere alle multe.

“Trovo la legge rabberciata – commenta Loris Burgio – partita con un iter molto più ampio, ma poi cammin facendo è stata decurtata di molte sue sfaccettature. Certamente c’è un incremento delle pene, ma non so fino a che punto questa cosa possa essere risolutiva. Ad esempio, facendo i dovuti distingui, in America c’è la pena di morte ma gli omicidi non sono diminuiti.

Che cosa si dovrebbe fare?

L’inasprimento delle pene fine a se stesso serva a poco, perché è fatta la legge, trovato l’inganno. Più importante sarebbe anche proseguire in quello che è un iter, cercando di dare indicazioni sulle modalità operative, su chi deve intervenire. Fare un appello per dire di segnalare i casi serve a poco, nel senso che si vanno a mettere in difficoltà gli operatori che già sono esigui e quindi anziché avere un riscontro positivo sull’intervento si ha un intasamento degli operatori impegnati sul campo.

In molti casi è difficile poi far rispettare questa legge

Si, perché quando si parla di animali che si trovano in luoghi privati, questà è già una cosa complicata. In pratica non è che uno può entrare in casa di un altro e andare a vedere nel suo privato, per cui già quello è un problema. Poi chi vuole eludere questo tipo di normative sa già come fare. Questa è una legge che ha dato un grosso risalto a livello mediatico, ma poi vedremo come sarà applicata.

Legge Brambilla sui reati contro gli animali, Burgio: AUDIO

