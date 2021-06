Da CNA ed Ecipar un corso formazione per professionisti della formazione professionale comunicazione audiovisiva

Creare nuova occupazione attraverso un’innovativa figura professionale altamente e tecnologicamente specializzata, in grado di rispondere alle mutate esigenze del mondo produttivo.

E’ questa, in estrema sintesi, la ratio che sta alla base del nuovo progetto formativo ideato da CNA Piacenza e dal suo ente di formazione Ecipar, intitolato “Visual storytelling: uno strumento di sviluppo per il marketing aziendale”. Un nuovo corso di formazione, in partenza dal prossimo mese di settembre, strutturato in settanta ore – cinquanta di aula e venti di project work – e finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Emilia Romagna. Un corso di formazione che segue quel solco che CNA ed Ecipar Piacenza hanno tracciato alcuni anni, fa in seguito alla collaborazione con la Fondazione Fare Cinema di Marco Bellocchio.

“Quello degli audiovisivi e della produzione cinematografica – ha precisato il Direttore di Cna Piacenza, Enrica Gambazza, durante la conferenza stampa di presentazione del progetto formativo – è un settore su cui la nostra associazione punta molto, anche alla luce del fatto che l’Emilia Romagna è la seconda regione a livello nazionale per fatturato registrato proprio in quest’ambito. Questo corso in particolare ha l’obiettivo di formare nuove figure professionali nel comparto della comunicazione video, settore sempre più strategico per le nostre aziende soprattutto nell’ambito dei canali social, che proprio durante l’emergenza sanitaria si sono rivelati di fondamentale importanza per il marketing e la comunicazione aziendale”.

Il corso, completamente gratuito, è indirizzato principalmente a videomaker e operatori della comunicazione, desiderosi di implementare le proprie competenze e le proprie conoscenze tecnologiche e professionali.

“Saper raccontare attraverso immagini e contenuti audio in modo etico e professionale ciò che un’azienda produce – ha aggiunto il Presidente del Raggruppamento Cinema-Audiovisivi di CNA Piacenza, Gianpaolo Bigoli – o che la distingue da altri competitor è oggi più che mai fondamentale. Il progetto formativo, strutturato in dodici incontri, offrirà ai corsisti gli strumenti per realizzare un’analisi del fabbisogno comunicativo del cliente, definire un piano di comunicazione focalizzato sullo storytelling d’impresa, identificare i canali di distribuzione e le risorse per la realizzazione e la diffusione del progetto, individuare i messaggi e i contenuti da veicolare per una comunicazione efficace e per acquisire gli elementi tecnici di base legati a tutte le fasi del progetto di Visual storytelling”.

Le candidature per partecipare al corso possono essere presentate entro il 16 luglio all’indirizzo mail reggianie@eciparpc.it (per info – tel. 0523 572281 – Elena Reggiani).