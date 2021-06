Piacenza Baseball, un’altra vittoria per l’U14 dei biancorossi

Non conosce pause il momento favorevole delle giovanili del Piacenza Baseball. Anche domenica soddisfazioni dall’U14 che in casa contro la Crocetta Parma ha ottenuto un largo successo per 21-2. Risultato al sicuro (7-0) già dopo i primi due innings e ulteriormente incrementato a partire dal 4° con i piacentini capaci di produrre 14 punti in tre attacchi. Riposava l’U12 che aveva anticipato in settimana la trasferta a Parma.

CROCETTA 0-0-0-0-0-1-1 2

PIACENZA 2-5-0-5-4-5-R 21

Al De Benedetti nella stessa giornata si ospitava Brescia-Senago per l’U15 lombarda. I bresciani come noto concorrono in franchigia con i pari età del Piacenza disputando le partite interne nel nostro capoluogo. Doppio incontro e doppio successo per i bresciani che con questa doppietta continuano a condurre saldamente il girone con sempre più concrete possibilità di play-off. Netti i parziali a sfavore del Senago: 13-1 in gara1 e 7-0 in gara2.