Un chilo di cocaina e 100 mila euro in contati nascosti in casa e in azienda, arrestato imprenditore

La sera del 19 ottobre 2021 i carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda hanno arrestato un uomo di 48 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di varie segnalazioni giunte circa un grosso giro di spaccio di cocaina a Fiorenzuola, martedì scorso i carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola dopo aver effettuato tutti gli accertamenti del caso, hanno effettuato un apposito servizio monitorando gli spostamenti della persona sospettata titolare di una ditta di noleggio con conducente per feste e ricevimenti vari. Infatti, nei locali della ditta, in una parete, all’interno di una finta canna fumaria, sono stati trovati 950 grammi di cocaina suddivisi in 9 confezioni di cellophane (sottovuoto).

Nei locali sono stati trovati poi 2 bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento di stupefacenti. In un cassetto 3.260 euro in contanti. I militari hanno perquisito anche la dimora del 48enne dove all’interno di una cassaforte ricavata in una parte della cantina venivano trovati 93.250 euro in contanti provento di attività illecita. Tutto il materiale rinvenuto, lo stupefacente e tutto il contante sono stati subito sequestrati.

L’uomo è stato portato in caserma a Fiorenzuola d’Arda, e dopo le formalità di rito, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga e associato alla casa circondariale di Piacenza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.