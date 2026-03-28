Criminalità giovanile, controlli nelle strutture di accoglienza: trovata droga in due comunità

Nella mattinata del 28.03, con ordinanza del Questore, è stato disposto un servizio straordinario di controllo del territorio, teso ad effettuare un approfondito controllo di 3 comunità di Piacenza, per il contrasto alla criminalità giovanile, con l’ausilio di personale dell’R.P.C. di Reggio Emilia, dell’unità cinofila della Questura di Milano con il pastore belga Athena, della Polizia Locale di Piacenza ed in collaborazione con i servizi sociali.

In una comunità è stata ritrovata sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina su un davanzale e in un cestino, che è stata sottoposta a sequestro a carico di ignoti, in un’altra comunità, invece, è stato segnalato ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90 un minore in quanto trovato in possesso di 3 dosi di sostanze stupefacenti del tipo hashish che è stata fiutata da “Athena” nella rete metallica del suo letto.

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