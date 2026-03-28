Serie B – Fidenza-Bakery, Zamboni: “Pronti alla sfida e non molliamo, ma il nostro progetto va oltre ai risultati” – AUDIO

Dopo la pausa per Coppa Italia e il turno di riposo, la stagione di Bakery Piacenza in Serie B Nazionale riparte dal PalaPratizzoli per la sfida in casa di Foppiani Fulgor Fidenza. La gara valida per la 33esima giornata è in programma domenica 29 marzo alle ore 18.

Ad analizzare i temi della partita e ad aprire alle riflessioni societarie tra presente e futuro, ci ha pensato il club manager di Bakery Piacenza, Simone Zamboni: “Abbiamo avuto un bel periodo di pausa dagli impegni agonistici, ma non ci siamo fermati. Ci siamo allenati bene per oliare i meccanismi e lavorare sullo sviluppo individuale dei ragazzi. Sono state settimane fruttuose, ci presentiamo al meglio a questa sfida che per noi è molto importante. Rappresenta l’ultima chiamata per la salvezza, ma come diciamo da settimane la nostra progettualità deve andare oltre ai risultati, per quanto siano importanti. Adesso però ci concentriamo su questa partita: daremo tutto per provare a portare a casa la sfida”.

Qualsiasi sia l’esito finale del campionato di Serie B Nazionale, Bakery Piacenza saprà farsi trovare pronta per la stagione 2026/27 con un piano forte e preciso: “Durante la pausa ci siamo seduti al tavolo, con i dirigenti e con coach Giorgio Salvemini. Insieme, abbiamo impostato il lavoro per il futuro prossimo, con le nostre giovanili Piacenza Young sempre al centro. Abbiamo messo i primi paletti, per quanto la stagione sia ancora molto lunga. Lavoreremo a Piacenza fino alla fine di giugno, poi avremo il camp di Folgaria a luglio. Continuiamo a lavorare e non ci fermiamo mai: il progetto andrà avanti con grande volontà”.

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