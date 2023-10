Riprendono martedì 24 ottobre gli incontri informativi e formativi con i familiari di persone disabili all’Auditorium del “Samaritano”, presso la sede Caritas in via Giordani, 14 a Piacenza. Sarà ospite dell’evento, promosso dalla Fondazione Pia Pozzoli, Gianna Corradini dell’Agenzia regionale per il lavori della Regione Emilia Romagna, responsabile del collocamento mirato Ambito territoriale di Piacenza.

I protagonisti

Durante l’incontro, che si terrà dalle 16 e 30 alle 18, si parlerà appunto de “Il collocamento mirato: opportunità per favorire l’inserimento e l’integrazione nel mondo del lavoro delle persone disabili”. I lavori saranno condotti da Ilaria Fontana, psicologa e collaboratrice della Fondazione Pia Pozzoli.