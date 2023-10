Tennistavolo – Terza vittoria consecutiva per le formazioni Teco in B2 e C1

Un inizio di campionato più che mai positivo nei campionati nazionali di serie B-2 e C-1 maschile sia per Teco Cattina che per la Teco Fumara. Arriva la terza vittoria consecutiva, in concomitanza casalinga in quel di Cortemaggiore contro le squadre della Brunetti Castelgoffredo: un doppio scontro incrociato, ma in entrambi i campionati i verdetti sorridono al Cortemaggiore.

Serie B2

TECO CATTINA -BRUNETTI CASTELGOFFREDO 5-0

Rientra Stefano Ferrini dopo il turno di squalifica, dentro Roberto Negro e Alecksandr Sazonov in panchina, a disposizione per aiutare i compagni di squadra. Il giovane Pietro Calarco non sbaglia e Ferrini fa uscire il mestiere quando serve, mentre Negro non lascia nulla. Terza vittoria consecutiva che permette alla squadra di prendere la testa della classifica.

TABELLINI

CALARCO-LAZZARATO 3-0 11-7/12-10/11-9

FERRINI – PEZZINI 3-1 8-11/11-4/11-7/11-7

NEGRO-PAGANO 3-1 10-12/11-7/11-6/11-3

FERRINI -LAZZARATO 3-2 11-9/9-11/11-13/11-3/11-4

CALARCO -PAGANO 7-11/11-9/11-5/10-12/11-7

CLASSIFICA

1 TECO CATTINA PUNTI 6

2 SILVER LINING MILANO 6

3 MARCO POLO BRESCIA 6

4 KLAUS WASCHT MONTICHIARI 4

5 BRUNETTI CASTELGOFFREDO 4

6 PANILOLAB BAGNOLO 0

7 NERVIANO 0

8 VILLA ROMANO’ 0

Serie C1

TECO FUMARA-BRUNETTI CASTELGOFFREDO 5-4

Incontro tutto da raccontare tra i due pilastri delle formazioni, un lusso per la categoria: da una Parte Simone Dernini, della Teco Fumara, dall’altra Alan Stamenosky, entrambi a guidare le danze con il doppio ruolo giocatore e allenatore. Lo scontro diretto in campo lo vince il mantovano 11-9 alla bella in un incontro di categoria nettamente superiore, ma in panchina lo vince Dernini, perché sul 4-4 nello scontro decisivo Lorenzo Armani prevale su Robert Graur. Per la vittoria finale del Corte sono determinati i due punti di Michele Molinari.

TABELLINI

ARMANI-STAMENOSKY 0-3 8-11/7-11/6-11

DERNINI-TRAVAGLIATI 3-0 11-711-0/11-3

MOLINARI-PAGANO 5-11/8-11/12-10/11-7/13-11

DERNINI-STAMENOSKY 2-3 8-11/11-9/6-11/11-6/9-11

ARMANI-PAGANO 1-3 7-11/7-11/11-9/9-11

MOLINARI TRAVAGLIATI 3-0 11-8/11-5/11-5

DERNINI-PAGANO 3-0 11-8/11-5/11-5

ARMANI-GRAUR 3-2 10-12/8-11/11-2/11-5/11-6

CLASSIFICA

1 TECO FUMARA PUNTI 6

2VERGATI SAMREOL A PD 6

3 ROSSETTO VERONA 4

4 GIARA FERRARA 4

5 COBI MODENA 2

6 BATTISTINI PARMA 2

7 VERIX POVIGLIO 0

8 BRUNETTI CASTELGOFFREDO 0

I campionati regionali

SERIE C-2 COLOMBI FRANCESCO 2 – ARMANI FRANCESCO 0 -BARONI DYLAN 3

DINAMYS CASTELFRANCO MO – TECO CATTINA 3-5

SERIE D-1 ROSSI NICOLAS – EL AAZRI MOHAMED 2 – EL AZZRI ILLYAS 2 – BRAGADINI ANDREA 0

IL SALE PARMA – TECO FUMARA 5-4

SERIE D -2 FERRINI ALESSANDRO 0 – CACIOLI MARCO 1 – EL AAZRI ANASS 1

CASEIFICO LAS S.POLO DI TORRILE – TECO FUMARA 5-2

SERIE D-3 ARMANI MARCO 2 – VACCA FEDERICO 3 – PASSELA LARA 0

METALPARMA – TECO FUMARA 3-5