Colori d’Autunno a Podenzano, il 25 ottobre tornano la castagnata e i Mercanti di Qualità 

Domenica 25 ottobre Podenzano si prepara ad accogliere Colori d’Autunno, un appuntamento che unisce i sapori della stagione al piacere di fare acquisti all’aria aperta, con la presenza dei Mercanti di Qualità.

La castagnata, uno dei riti più amati dell’autunno, è pronta a richiamare il gusto della tradizione e il piacere di condividere un momento in compagnia.

Accanto alle specialità tipiche della stagione, spazio allo shopping con le bancarelle dei Mercanti di Qualità, dove curiosare tra proposte, colori e tendenze della nuova stagione.

L’iniziativa offrirà ai visitatori l’occasione di scoprire outfit esclusivi, idee per rinnovare il guardaroba e tante novità pensate per tutta la famiglia. Non mancheranno proposte e articoli dedicati alla casa, per lasciarsi ispirare dai colori autunnali e prepararsi ai mesi più freddi.

Colori d’Autunno punta così a trasformare la domenica in un’occasione di incontro e svago, tra tradizione gastronomica e shopping, invitando residenti e visitatori a trascorrere qualche ora tra bancarelle, prodotti e atmosfere tipiche di ottobre.

L’appuntamento è per domenica 25 ottobre a Podenzano, per una giornata che mette insieme il piacere delle castagne e la curiosità di scoprire le proposte dei Mercanti di Qualità.