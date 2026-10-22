Rintracciato e arrestato lo scippatore seriale, aveva rapinato una 78enne ferendola

La Polizia di Stato di Piacenza ha individuato il presunto responsabile della rapina ai danni di una donna di 78 anni, avvenuta il 17 luglio scorso in via Falconi. Al termine delle indagini condotte dalla Squadra Mobile, l’Autorità giudiziaria ha disposto per l’uomo, 57 anni e pluripregiudicato, la custodia cautelare in carcere.

La rapina in via Falconi: vittima una donna di 78 anni

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe agito in sella a una bicicletta, strappando la borsa dal cestino della bicicletta della vittima. La donna, a seguito del gesto, sarebbe caduta a terra riportando alcune lesioni.

Dopo aver sottratto la borsa, il presunto responsabile si sarebbe allontanato rapidamente, raggiungendo la propria abitazione per cambiarsi d’abito e tentare così di rendere più difficile la sua identificazione.

Le indagini della Squadra Mobile di Piacenza

Le indagini della Squadra Mobile, svolte attraverso l’ascolto della vittima e le attività di riconoscimento, hanno permesso agli investigatori di risalire al presunto autore della rapina.

Il 57enne era già sottoposto alla detenzione domiciliare con controllo elettronico per reati analoghi, commessi sempre ai danni di persone anziane.

Disposta la custodia cautelare in carcere

Alla luce degli elementi raccolti nel corso dell’attività investigativa, l’Autorità giudiziaria ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo.

L’operazione conferma l’impegno della Polizia di Stato e della Squadra Mobile di Piacenza nel contrasto ai reati predatori, con particolare attenzione alla tutela delle persone anziane e delle fasce più vulnerabili della popolazione.