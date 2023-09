Cammina per strada con un coltello che spunta da una tasca, 28enne bloccato e arrestato dai carabinieri

Cammina per le strade di Caorso con un coltello in mano, arrestato. I fatti sono accaduti ieri. Protagonista un uomo di 28 anni originario dell’Est Europa. Il giovane stava camminando per le strade del comune con un coltello infilato nelle tasche dei pantaloni.

Alcuni passanti, comprensibilmente intimoriti nel notare l’oggetto, hanno chiamato il 112. I carabinieri sono giunti sul posto e hanno cercato di dialogare con il 28enne.

Quest’ultimo, però, è risultato visibilmente ubriaco, iniziando a inveire e sfidare i militari. Alla fine i carabinieri sono riusciti a bloccarlo non senza fatica e lo hanno arrestato.