Coltivare tradizioni, tre laboratori dal 15 marzo al 17 maggio all’orto di Santa Maria di Campagna

“Coltivare tradizioni” riparte dalla cura del frutteto; è il primo dei tre laboratori del nuovo calendario dell’ormai affermata serie di eventi dedicati all’universo green e aperti a tutta la popolazione, organizzata a Piacenza da Cosmonauti Aps con il contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Coltivare tradizioni

Ad aprire la stagione 2025 è il workshop gratuito “Cura del frutteto”, in programma il prossimo sabato 15 marzo, a partire dalle ore 14.30, con l’esperto di Equa Biodiversità Mauro Carboni. Una lezione teorico-pratica offerta a chiunque voglia apprendere informazioni utili e mettersi alla prova con la corretta manutenzione delle piante. Seguono in primavera altri due appuntamenti: “Riconoscimento delle erbe spontanee” con Simonetta Covini di Erbucchio (sabato 5 aprile, ore 14.30) e “Trasformi scarti in riserve” a cura di soci e socie di Cosmonauti (sabato 17 maggio, ore 14.30).

Sede di tutti gli incontri è l’orto-frutteto di Santa Maria di Campagna (ingresso in via Tramello 15), preziosa area verde urbana su cui si concentrano da anni l’impegno e l’attività di valorizzazione dell’associazione piacentina.

Per prendere parte al laboratorio “Cura del frutteto” è obbligatoria la prenotazione, tramite mail all’indirizzo cosmonauti.aps@gmail.com o compilando il form presente sulla pagina Facebook di Cosmonauti Aps o raggiungibile al seguente link: https://shorturl.at/5pX3t

Ai partecipanti è richiesto un abbigliamento comodo e adeguato all’attività all’aria aperta.