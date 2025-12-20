Maxi striscione calato dalle mura Farnesiane, blitz del comitato “Remigrazione e Riconquista” – FOTO

Nella mattinata di sabato dalle mura Farnesiane che affacciano su via XXI Aprile é stato calato un maxi-striscione con la scritta “Remigrazione”. Questa azione é rivendicata dagli attivisti piacentini del comitato “Remigrazione e Riconquista”, nato ufficialmente da poche settimane: “Stiamo già riscuotendo un grande successo in tutta la nazione promuovendo una proposta di legge d’Iniziativa popolare“, commenta il comitato in una nota.

La nota del comitato “Remigrazione e Riconquista”

La Remigrazione non è più uno slogan ma una proposta politica concreta, articolata e pienamente attuabile.

La proposta di legge elaborata dal comitato affronta in maniera organica la questione migratoria, prevedendo maggior controllo dei flussi migratori, confisca dei mezzi produttivi alle realtà imprenditoriali che lucrano sullo sfruttamento dell’immigrazione, espulsione immediata e totale degli irregolari, nascita dell’Istituto della Remigrazione e introduzione del Patto di Remigrazione Volontaria, stop alle ONG, abolizione dell’attuale decreto flussi, ritorno degli italo-discendenti.

Si chiede poi l’istituzione di un Fondo per la Natalità Italiana e revisione dei criteri di assegnazione di case popolari e asili nido con priorità alle famiglie italiane. Anche a Piacenza saranno presto organizzate iniziative per portare avanti la campagna, come già avviene in tante altre città in Italia.

