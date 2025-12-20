Schianto frontale tra due auto lungo la Provinciale nei pressi di Biana, tre persone ferite e strada chiusa – FOTO

Un violento scontro frontale tra due auto si è verificato questa notte, sabato 20 dicembre lungo la strada Provinciale 654, all’altezza della località Biana, frazione di Pontedellolio. In seguito all’impatto, particolarmente violento, si sono verificati tre feriti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti in poco tempo i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e dell’area circostante, oltre ai sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti per poi trasferirli in ospedale. Presenti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso e hanno ricostruito l’esatta dinamica dell’accaduto.

Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli incidentati, il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico. Le cause dello scontro sono attualmente al vaglio delle forze dell’ordine.

