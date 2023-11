Commercio e marketing territoriale, dalla Regione contributi per oltre 400 mila euro

Il commercio diventa motore per promuovere cultura, arte e bellezze naturali, e per valorizzare l’identità dei territori, anche attraverso interventi di arredo urbano in grado di rispondere sempre meglio alle esigenze di cittadini e turisti.

Sono 36 i progetti presentati dagli enti locali in base alla legge regionale sulla riqualificazione della rete commerciale delle città (la numero 41), che hanno ottenuto dalla Regione contributi per 4 milioni di euro, su una spesa complessiva di 6 milioni e 53mila e 700 euro.

Il provvedimento, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore al Commercio, Andrea Corsini, assegna in particolare contributi di un milione di euro – su una spesa complessiva di 1 milione e 430mila – a 18 iniziative di promozione e marketing del territorio e 3 milioni di euro – su una spesa complessiva di 4.536.509 euro – a 18 progetti di valorizzazione e riqualificazione di aree commerciali e di mercato.

A PIACENZA

Nel territorio di Piacenza i contributi complessivi ammontano a circa 417mila euro su una spesa di

780mila.

I progetti di promozione e marketing sono: Scopri Rottofreno e Gragnano Trebbiense 2.0 del

Comune di Rottofreno (Capofila anche per il Comune di Gragnano Trebbiense) e Valtidone – il gusto

si fa in quattro del Comune di Borgonovo Val Tidone (Capofila anche per i Comuni Alta Val Tidone,

Puianello Val Tidone e Ziano Piacentino. Anche in questo caso entrambe le iniziative hanno ricevuto

contributi di 55.944 euro su una spesa di 80mila euro.

Per la riqualificazione delle aree commerciali e mercatali sono finanziate opere di miglioramento

dell’arredo urbano di Piazza Roma, Piazzetta Pecchioni, via Centrale del comune di Sarmato

(contributi di 105mila euro su spesa complessiva di 150mila) e di Corso Garibaldi nel tratto da via

Liberazione fino a via Maculani e di largo Alberoni e via San Fiorenzo del comune di Fiorenzuola

d’Arda (contributi per 200mila euro a fronte di una spesa di 470mila euro).