Compravendite case a Piacenza, Fiaip: ripresa del mercato nell’ultimo semestre del 2024 – AUDIO

Fiaip Piacenza ha presentato il nuovo Osservatorio Immobiliare con gli ultimi dati aggiornati relativi al secondo semestre 2024. Dallo scorso anno, infatti, sono cambiate le modalità di pubblicazione e raccolta dei dati

Marco Gazzola – Presidente Provinciale Fiaip Piacenza

Abbiamo la possibilità di avere on line dati certi e attuali. Questa raccolta dati viene sviluppata dagli agenti immobiliare, per quanto riguarda Piacenza si svolge tra città e provincia. Sono dati che nascono da una reale conoscenza del territorio. L’agente immobiliare negli ultimi 25 anni sta diventando una figura centrale del mercato immobiliare.

Analisi dei dati del 2024 di Piacenza

Marco Ghioni di FIAIP Piacenza: “Siamo in un contesto dove è stato riscontrato un aumento della popolazione in città e provincia. C’è stata una frenata dell’inflazione e i tassi d’interesse sono diminuiti negli ultimi sei mesi. Grazie a questi fattori nel territorio c’è stata una ripresa del mercato per quanto riguarda la domanda degli immobili, questo riferito all’ultimo semestre”.

Compravendite case a Piacenza 2024