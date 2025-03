Giornata internazionale della donna, l’8 marzo al Municipale la Filarmonica Arturo Toscanini 

La Stagione Concertistica del Teatro Municipale di Piacenza prosegue sabato 8 marzo alle 20.30, in occasione della Giornata internazionale della donna, con la Filarmonica Arturo Toscanini guidata dalla bacchetta di Sesto Quatrini e il violino di Carolin Widmann.

Il programma, affascinante e di rara esecuzione, si aprirà e si chiuderà con due composizioni di Jean Sibelius (1865-1957): l’Ouverture del poema sinfonico Finlandia op. 26, con le sue maestose sonorità e la grandiosa Sinfonia n. 7 op. 5. Incastonato tra i due brani del compositore finlandese, il suggestivo Concerto per violino di Erick Wolfgang Korngold (1897-1957).

Sibelius compose Finlandia nel 1899 per celebrare l’indipendenza del Granducato di Finlandia dalla Russia dello Zar Nicola II. Il poema sinfonico è concepito secondo lo spirito patriottico di quel periodo, con espliciti riferimenti alle melodie della tradizione folkloristica finlandese, con l’incanto dei suoi paesaggi. La Settima Sinfonia, completata nel 1924, è invece l’ultima composta da Sibelius. Condensata in un unico movimento, rappresenta la summa del percorso creativo del compositore finlandese, quasi una sorta di testamento sinfonico che porta a compimento l’idea della sintesi formale, già in parte abbozzata nella Terza e nella Quinta Sinfonia, in una musica di superba bellezza.

Avvolto dai due brani di Sibelius, verrà eseguito il Concerto per violino e orchestra in re maggiore op. 35 di Korngold, con Carolin Widmann come solista. Dedicato ad Alma Mahler, venne eseguito per la prima volta da Jascha Heifetz, che la suonò con la St. Louis Symphony Orchestra nel 1947. Si tratta della prima composizione di Korngold dopo la fine della seconda guerra mondiale: il compositore austriaco, ebreo, dal 1934 lavorava per l’industria cinematografica di Hollywood dove fu insignito di due premi Oscar, dopo essere stato costretto ad abbandonare Vienna per l’America a causa delle leggi razziali.

Nel suo Concerto per violino sono presenti i riverberi della vena melodica tipica delle sue colonne sonore come Juarez, Anthony Adverse, Another Dawn e The Prince and the Pauper, uniti a un linguaggio d’impronta tardo-romantica di derivazione europea.

A interpretare la musica di Korngold sarà il violino di Carolin Widmann, musicista meravigliosamente versatile, che spazia tra i grandi concerti classici, le nuove commissioni a lei dedicate, i recital solistici, un’ampia varietà di musica da camera e concerti con strumenti d’epoca, inclusa la direzione/esecuzione dal violino. Nel 2017, è stata insignita del Bayerischer Staatspreis per la sua eccezionale musicalità e inoltre dell’International Classical Music Award per la registrazione dei Concerti per violino di Mendelssohn e Schumann con la Chamber Orchestra of Europe dove la stessa Widmann concerta al violino. Nominata “Musicista dell’anno” agli International Classical Music Awards 2013, collabora con alcune delle principali orchestre del mondo con i direttori più illustri ed è ospite dei festival più famosi anche come camerista.

A dirigere il concerto sarà Sesto Quatrini, regolarmente sul podio nei maggiori teatri e con importanti orchestre. Ha recentemente diretto al Rossini Opera Festival, al Gran Teatre del Liceu di Barcellona, al Teatro alla Scala di Milano e con l’Orchestra Sinfonica di Milano. Spiccano L’elisir d’amore a Londra e al Regio di Parma, Don Pasquale a Zurigo, Il flauto magico a Torino, Norma a La Monnaie di Bruxelles, Anna Bolena al Teatro Carlo Felice. Dal 2018 al 2023 è stato direttore artistico del Lithuanian National Opera and Ballet Theatre. Nella stagione 2024/2025 è ospite della Staatsoper Hamburg con Carmen, dell’ABAO Bilbao Opera per Don Pasquale, dell’Oper Köln con Nabucco, dell’Opéra National de Lyon con Madama Butterfly, del Teatro San Carlo di Napoli con Roméo et Juliette, del Teatro dell’Opera di Roma con L’Italiana in Algeri.

La Filarmonica Arturo Toscanini nasce a Parma nel 2002 nel solco della storica Orchestra dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini, nata nel 1975. Oggi è considerata tra le più importanti orchestre sinfoniche italiane. Ha sede nel Centro di Produzione Musicale Arturo Toscanini e si esibisce nell’Auditorium Paganini progettato da Renzo Piano. Diretta da alcuni dei maggiori direttori d’orchestra del nostro tempo, è acclamata da pubblico e critica nella maggiori sale da concerto di tutto il mondo.

Speciali riduzioni per gli studenti universitari

Per gli studenti universitari, in accordo con l’Assessorato alle Politiche Giovanili, Università e Ricerca del Comune di Piacenza, è attiva su questo concerto una speciale promozione: la tariffa riservata agli universitari potrà essere richiesta direttamente alla Biglietteria del Teatro Municipale.

Informazioni

Biglietteria del Teatro Municipale di Piacenza: tel. 0523 385720 – 385721, www.teatripiacenza.it, biglietteria@teatripiacenza.it