Bettola, Bilancio del 2023 nuovi obiettivi per il 2024, il Sindaco Paolo Negri “La cura del territorio sarà la nostra priorità” – AUDIO

Comune di Bettola tempo di bilanci per l’anno appena concluso e di cominciare a lavorare per i nuovi obiettivi dell’anno appena iniziato. Il Sindaco Paolo Negri è intervenuto a Radio Sound.

Comune di Bettola il bilancio dell’anno 2023

“Un anno trascorso in un’ottica di normale amministrazione in un comune montano come il nostro – spiega Paolo Negri Sindaco di Bettola – la nostra priorità è la cura del territorio e quindi viabilità, dissesto idrogeologico su cui noi siamo sempre molto concentrati, le piogge incessanti di qualche mese fa ci hanno creato qualche preoccupazione. Il nostro territorio è un territorio fragile quindi per tutto il 2023 tutte le nostre attenzioni si cono concentrate sulla manutenzione di strade e interventi sulle aree di dissesto. Abbiamo anche riprogrammato la nostra attività amministrativa per i prossimi anni”.

Audio Intervista Sindaco di Bettola Paolo Negri

Comune di Bettola obiettivi per il 2024

“Premesso che la cura del territorio resta sempre una nostra priorità – anticipa Paolo Negri – sul nostro territorio ci sono 240 km di strade a cui dobbiamo fare manutenzione, ci sono poi progetti in cui negli anni scorsi abbiamo investito e che porteremo a conclusione. La sistemazione dell’ultimo piano del palazzo sud dove vedrà la luce un polo museale, un centro giovanile con annessa biblioteca, i lavoro sono in via di conclusione, nei primi mesi dell’anno installeremo gli arredi”.

Riqualificazione territorio impianti sportivi e Rio Farnese

“Un’ altro progetto a cui stiamo lavorando è la sistemazione complessiva dell’area del centro sportivo. E’ prevista in questo caso la copertura di un campo da tennis , la trasformazione del manto in sintetico del campo di calcio, e poi una riqualificazione ambientale di tutta la zona compresa quella che va a finire al monumento di Rio Farnese, uno dei monumenti storici della resistenza piacentina partigiana forse il più importane della provincia per l’eccidio del 12 gennaio del 1945 che sarà commemorato domenica prossima, Bettole è stata insignita della medaglia d’argento per quanto accaduto. Tutta l’area tra le strutture sportive e il monumento sarà riqualificata ambientale e impiantistica”.

Una nuova casa della salute più ampia

“Abbiamo finalmente trovato la quadra con l’Azienda Asl e quindi entro l’anno partiranno i lavori per la realizzazione della nuova casa della salute – anticipa Negri – una struttura importante perchè una delle poche che ha l’oncologia e rappresenta per la Val Nure un punto di riferimento fondamentale in assenza di un ospedale, uno stimolo importante un incoraggiamento per il futuro sanitario della nostra area sapere che avremo una struttura più ampia e funzionale”.