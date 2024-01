Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio affronta Piadena per la prima gara del 2024

Prima partita del 2024 da parte della Pallavolo San Giorgio che ha l’intenzione di riprendere a marcia spedita dalle prime giornate ed iniziare l’anno nuovo con il sorriso, superando il periodo poco felice di risultati dove nelle ultime quattro giornate sono arrivati solamente quattro punti, una vittoria contro Cerea e tre sconfitte, Mirandola, Alseno e Volley Davis che ha fatto scivolare di qualche posizione in classifica. Durante il periodo di sosta la squadra ha lavorato tra palestra ed allenamenti congiunti per farsi trovare pronta all’appuntamento.

Ad affrontare la squadra di coach Matteo Capra arriverà la formazione cremonese della Tecnimetal Piadena, al momento settima in classifica con 18 punti (6 vittorie e 5 sconfitte) ma che è reduce da tre successi consecutivi contro Davis Volley, Anderlini e Top Volley. Retrocessa dalla serie B1 la guida tecnica è stata affidata al mantovano Luca Zanotti (già tecnico del team cremonese in passato) e ha cambiato molto nel roster, prendendo in cabina di regia la parmentese Irene Bocchi e Lydia Andreani, ex di turno.

Le opposte sono Sara Frigerio (Ostiano) e Tiziana Ballestriero da Rivalta sul Mincio, la batteria delle schiacciatrici comprende la confermata Chiara Ravera, Ilaria Zinetti, Martina Leoni e Mara Pizzi. I posti tre sono le esperte Noemi Barbarini e Marta Ghisolfi, volto conosciuto nel volley piacentino per aver militato nelle giovanili del RiveroVolley e qualche stagione ad Alseno, e Francesca Castagna. Completano il roster le confermate Chiara Anglois e Andrea Montagnani.

Prima del fischio d’inizio sarà osservato un minuto di silenzio, in memoria di Gianfranco Briani, segretario generale FIPAV dal 1961 al 1989 e dal 1995 al 1997.

Classifica

Pall. Alsenese 29 punti; San Damaso 26; Pallavolo San Giorgio, Volley Davis 2c 24; Cerea 21; Be One San Martino 20; Piadena, 18; Galaxy Volley 15; Moma Anderlini 13; Mirandola 12; Soliera 11; Top Volley 9; Viadana, 6; Spakka Volley 0.

Serie D

Questa sera scenderà in campo il Volley SangioPode nella decima giornata del campionato di serie D. La formazione di coach Franco Corraro, seconda in classifica, ospiterà tra le mura amiche del palestra comunale di di Podenzano, l’Us Montebello, formazione reggiana, sesta. Fischio d’inizio ore 21.15.